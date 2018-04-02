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07:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии проезд на электричках станет дешевле

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. С 1 апреля для льготников Башкортостана установлена 50-процентная скидка на проезд в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Источник: Башинформ

Оформление билетов производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего льготный статус гражданина.

Правом льготного проезда, могут воспользоваться ветераны труда, имеющие удостоверение ветерана труда РФ и пенсионное удостоверение, лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

Проехать за полцены смогут также ветераны военной службы, репрессированные и впоследствии реабилитированные граждане, а также другие льготные категории граждан, предусмотренные правительственным постановлением.

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