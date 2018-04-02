Где в Казахстане больше всего безработных
В целом по республике число безработных за год сократилось на 0,4%.
В целом по республике число безработных за год сократилось на 0,4%.
За февраль 2018 число безработных казахстанцев составило 440,7 тысячи человек. За первые два месяца 2018 года количество безработных увеличилось на 400 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.
В то же время отмечается, что в многолетней динамике число безработного населения в последние годы в целом сокращается, хотя в кризисном 2015 году наблюдался новый скачок.
Однако уже в 2016 позитивная динамика выровнялась и продолжилась в прошлом году.
Так, в 4 квартале 2017 года в РК было 439,3 тысячи безработных — на 0,4% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Уровень безработицы сохраняется на отметке 4,9% с начала 2017 года.
По итогам 4 квартала 2017 года уровень безработицы сократился в 7 регионах из 16 по РК.
Наилучшие показатели борьбы с безработицей — в Карагандинской области. За год безработных сократилось на 7%, до 32,2 тысячи человек по итогам 4 квартала 2017.
Также среди лидеров по ликвидации проблем с работой для казахстанцев — Костанайская область (сокращение количества безработных на 5%, до 24,5 тысячи человек), и Акмолинская область (минус 2,8%, до 20,6 тысячи безработных).
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