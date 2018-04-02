Коммунальные службы Уфы убирают снег круглосуточно

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Это связано с сильными осадками в городе.

Как сообщает мэрия Уфы, в уборке снега задействованы 300 единиц спецтехники, а также две тысячи дворников. Чтобы обеспечить безопасность по улицам и магистралям, колонны коммунальной техники продолжат свою работу и в ночное время.

— Коммунальная техника работает на улицах города в вечернее, ночное время и ранним утром, когда поток транспорта на улицах минимален. Днем, чтобы не создавать помех для легкового и общественного транспорта, количество техники на улицах сокращается, — сообщили в администрации города.