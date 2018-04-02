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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Коммунальные службы Уфы убирают снег круглосуточно

Режим работы усилен в связи со снегопадом.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Это связано с сильными осадками в городе.

Как сообщает мэрия Уфы, в уборке снега задействованы 300 единиц спецтехники, а также две тысячи дворников. Чтобы обеспечить безопасность по улицам и магистралям, колонны коммунальной техники продолжат свою работу и в ночное время.

— Коммунальная техника работает на улицах города в вечернее, ночное время и ранним утром, когда поток транспорта на улицах минимален. Днем, чтобы не создавать помех для легкового и общественного транспорта, количество техники на улицах сокращается, — сообщили в администрации города.

Если вы заметили в своем дворе опасный участок, на котором образовалась наледь, снежный накат, угрожающе нависающие с крыши или козырьков сосульки, сообщайте об этом в свою управляющую компанию или по телефону диспетчерской МБУ УЖХ города Уфы: 8 (347) 235−48−00.

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