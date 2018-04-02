Жители четырех районов Уфы временно останутся без воды

Источник: Башинформ

В Советском районе 3 апреля с 10.30 до 20.30 без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Ст. Халтурина, 34, 34/1, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49/1, 49/2, 51, 53, 53/1, 53/2, 55;.

ул. Добролетная, 7/2.

В Калининском районе 4 апреля с 10 до 20 часов холодную воду отключат по адресам:

ул. Нежинская, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40а;.

ул. Маяковского, 4;.

ул. Интернациональная, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а.

В Октябрьском районе 5 апреля с 10.30 до 18.30 холодное водоснабжение приостановят на ул. Р. Зорге, 31/2, 31/3, 33/1, 35/1, 37/2, 37/3 и на ул. Парковая, 2, 2/2, 2/3.

В Орджоникидзевском районе с 10 часов 5 апреля до 9 утра 6 апреля холодную воду отключат по следующим адресам: