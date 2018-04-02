Жители четырех районов Уфы временно останутся без воды
УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На этой неделе предприятие «Уфаводоканал» приостановит подачу воды в четырех районах башкирской столицы для проведения ремонтных работ.
УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На этой неделе предприятие «Уфаводоканал» приостановит подачу воды в четырех районах башкирской столицы для проведения ремонтных работ.
В Советском районе 3 апреля с 10.30 до 20.30 без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
В Калининском районе 4 апреля с 10 до 20 часов холодную воду отключат по адресам:
В Октябрьском районе 5 апреля с 10.30 до 18.30 холодное водоснабжение приостановят на ул. Р. Зорге, 31/2, 31/3, 33/1, 35/1, 37/2, 37/3 и на ул. Парковая, 2, 2/2, 2/3.
В Орджоникидзевском районе с 10 часов 5 апреля до 9 утра 6 апреля холодную воду отключат по следующим адресам:
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