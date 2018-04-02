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09:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители четырех районов Уфы временно останутся без воды

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На этой неделе предприятие «Уфаводоканал» приостановит подачу воды в четырех районах башкирской столицы для проведения ремонтных работ.

Источник: Башинформ

В Советском районе 3 апреля с 10.30 до 20.30 без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Ст. Халтурина, 34, 34/1, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49/1, 49/2, 51, 53, 53/1, 53/2, 55;.
  • ул. Добролетная, 7/2.

В Калининском районе 4 апреля с 10 до 20 часов холодную воду отключат по адресам:

  • ул. Нежинская, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40а;.
  • ул. Маяковского, 4;.
  • ул. Интернациональная, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а.

В Октябрьском районе 5 апреля с 10.30 до 18.30 холодное водоснабжение приостановят на ул. Р. Зорге, 31/2, 31/3, 33/1, 35/1, 37/2, 37/3 и на ул. Парковая, 2, 2/2, 2/3.

В Орджоникидзевском районе с 10 часов 5 апреля до 9 утра 6 апреля холодную воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Блюхера, 13, 17;.
  • проспект Октября, 117/2, 119/3.
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