Уже в 5 населенных пунктах Омской области введен карантин

Очаг лептоспироза и анемии на прошлой неделе обнаружили в поселке Конезаводский Марьяновского района. Чтобы не допустить распространения заболеваний, местным жителям запретили вывозить коней за пределы села, продавать мясо и молоко.

Также карантин введен в селах Центрально-Любинский и Веселая Поляна Любинского района, деревнях Маломогильное и Канаковка Марьяновского района.