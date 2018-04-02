Уже в 5 населенных пунктах Омской области введен карантин

Очаг лептоспироза и анемии на прошлой неделе обнаружили в поселке Конезаводский Марьяновского района. Чтобы не допустить распространения заболеваний, местным жителям запретили вывозить коней за пределы села, продавать мясо и молоко.
Также карантин введен в селах
Как пояснил ТАСС начальник омского управления ветеринарии Владимир Плащенко, лептоспироз и инфекционная анемия не опасны для человека, однако смертельны для животных.
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