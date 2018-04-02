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09:12 (мск), источник: Вести - Омск

Уже в 5 населенных пунктах Омской области введен карантин

Из-за вспышки опасных заболеваний лошадей уже в 5 населенных пунктах Омской области введен карантин.

Очаг лептоспироза и анемии на прошлой неделе обнаружили в поселке Конезаводский Марьяновского района. Чтобы не допустить распространения заболеваний, местным жителям запретили вывозить коней за пределы села, продавать мясо и молоко.

Также карантин введен в селах Центрально-Любинский и Веселая Поляна Любинского района, деревнях Маломогильное и Канаковка Марьяновского района.

Как пояснил ТАСС начальник омского управления ветеринарии Владимир Плащенко, лептоспироз и инфекционная анемия не опасны для человека, однако смертельны для животных.

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