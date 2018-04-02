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09:16 (мск), источник: Om1.ru

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Омске возглавляет программист

Работодатель готов платить от 160 000 рублей на руки.

Сегодня, 2 апреля специалисты сайта hh.ru опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, который появились в марте 2018 года. Отметим, что новых вакансий было открыто 256.

На первом месте вакансия программиста. Работодатель готов платить от 160 000 рублей. Однако кандидату необходимо будет переехать в Московскую область, город Одинцово.

Вторую строчку рейтинга занимает должность главного агронома тепличного хозяйства. Кандидату предлагают зарплату от 150 000 до 300 000 рублей. В условиях работы прописано, что работа в совместном Российско-Японском предприятии. Для этого кандидату необходимо будет переехать в Хабаровск, где ему предоставят оплачиваемое жилье и доставку на работу.

На третьем месте работа тренером самбо и дзюдо. Компания «Добрыня-Русь» также отмечает, что новый сотрудник переедет в Севастополь. Зарплата здесь указана в гривнах: от 50 000 до 60 000. В переводе на рубли примерно от 100 000 до 130 000 рублей.

Согласно данным аналитиков компании средняя зарплата омичей с начала этого года составила от 23 000 до 52 000 рублей.

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