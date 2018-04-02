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10:55 (мск), источник: НИА Красноярск

Проект «Енисейская Сибирь» будет учтен в Стратегии пространственного развития России

В Сибирском федеральном университете эксперты обсудили проект создания макрорегиона «Енисейская Сибирь» в рамках подготовки к Красноярскому экономическому форуму.

Источник: НИА Красноярск

На площадке научной библиотеки СФУ состоялась вторая по счету экспертная сессия в рамках подготовки к КЭФ на тему «Макрорегион “Енисейская Сибирь”: стратегические приоритеты, ключевые проекты, возможные риски». К участию были приглашены представители исполнительной и законодательной власти, научного сообщества, бизнеса, общественных и деловых объединений.

С докладом выступил один из авторов проекта «Стратегия пространственного развития России» Дмитрий Землянский, научный сотрудник географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Енисейская Сибирь» — пилотный проект по созданию макрорегиона. В Стратегии пространственного развития России предполагается в дальнейшем распространить этот опыт на всю страну. Выделение макрорегиона обосновывается на нескольких принципах: первое — должна существовать система внутренних связей, второе — центром стремительных связей должна быть территория, которая дает не менее 1% в совокупный экономический рост РФ, третье — внутри макрорегиона должен быть потенциал для развития центра высокотехнологичных социальных услуг (медицина, образование и прочее). «Енисейская Сибирь» отвечает всем этим требованиям, — отметил Дмитрий Землянский.

По мнению докладчика, в настоящее время есть базовые ограничения по развитию трех субъектов Федерации, входящих в макрорегион. Например, одно из объективных ограничений — удаленность от границ. «Это ограничение не так-то просто снять. Тем не менее такие крупные инвестиционные проекты “Енисейской Сибири”, как строительство железной дороги, развитие аэропорта “Красноярск” направлены именно на это. Однако существуют и искусственные ограничения, например, время в пути поезда “Красноярск-Абакан”. Путем координации действий внутри макрорегиона это препятствие можно снять, не строя новую железнодорожную ветку», — считает эксперт.

По итогу выступления участники обсудили ряд вопросов, касающихся рисков, а также механизмов реализации проекта. Разработчики Стратегии пространственного развития России пообещали учесть в дальнейшей работе все предложения и замечания и представить проект создания макрорегиона «Енисейская Сибирь» на Красноярском экономическом форуме.

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