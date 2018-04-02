Проект «Енисейская Сибирь» будет учтен в Стратегии пространственного развития России

На площадке научной библиотеки СФУ состоялась вторая по счету экспертная сессия в рамках подготовки к КЭФ на тему «Макрорегион “Енисейская Сибирь”: стратегические приоритеты, ключевые проекты, возможные риски». К участию были приглашены представители исполнительной и законодательной власти, научного сообщества, бизнеса, общественных и деловых объединений.

«Енисейская Сибирь» — пилотный проект по созданию макрорегиона. В Стратегии пространственного развития России предполагается в дальнейшем распространить этот опыт на всю страну. Выделение макрорегиона обосновывается на нескольких принципах: первое — должна существовать система внутренних связей, второе — центром стремительных связей должна быть территория, которая дает не менее 1% в совокупный экономический рост РФ, третье — внутри макрорегиона должен быть потенциал для развития центра высокотехнологичных социальных услуг (медицина, образование и прочее). «Енисейская Сибирь» отвечает всем этим требованиям, — отметил Дмитрий Землянский.