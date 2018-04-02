Правовая коллизия может оставить оленеводов Арктики без пастбищ

Источник: ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Противоречие двух федеральных нормативно-правовых актов может оставить коренные малочисленные народы Севера без земель для ведения традиционного хозяйства. С начала года за аренду оленьих пастбищ и охотничьих угодий им надо платить, но необходимые для выпаса оленей территории таковы, что даже символическая арендная плата кочевникам не по карману.

Нововведение затронуло 16 кочевых коренных народов Севера, проживающих в Арктической зоне России.

При поддержке арктических регионов парламент Якутии готовит для внесения в Госдуму законопроект, в котором предлагается устранить юридические разногласия.

Эксперты и оленеводы Якутии рассказали ТАСС, как правовая коллизия может оставить коренные народы Севера без средств к существованию, а также объяснили, почему нововведения Земельного кодекса РФ неприменимы по отношению к традиционным видам хозяйствования.

Правовая коллизия

В противоречие вступили два федеральных законодательных акта — ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и Земельный кодекс РФ.

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С одной стороны, федеральный закон гарантирует малочисленным народам, их объединениям безвозмездное пользование землями различных категорий в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Однако в соответствии с Земельным кодексом РФ, лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера (КМНС) и их общинам, земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование только для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.

«Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут передаваться общинам КМНС для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов КМНС в аренду. При этом выкуп арендуемого земельного участка в собственность не допускается», — рассказал ТАСС кандидат юридических наук, заведующий кафедрой арктического права и права стран АТР юридического факультета СВФУ Анатолий Слепцов.

По Земельному кодексу, с 1 января 2018 года общинам КМНС нужно платить арендную плату.

«Это касается тех хозяйств, которые не успели зарегистрировать свои земельные участки в безвозмездное пользование в федеральном земельном кадастре и были вынужден оформить оленьи и охотничьи угодья в аренду, а также для вновь образованных хозяйств КМНС. Так как в Арктике оленьи пастбища и охотничьи угодья занимают огромные площади, то речь идет о миллионных арендных платежах», — пояснил эксперт суть несовершенства федерального законодательства.

Источник: РИА "Новости"

Реакция оленеводов

Оленеводы Якутии солидарны в том, что плата за аренду и излишнее регулирование земель оленеводов может загнать отрасль в тупик. Руководитель крупнейшего оленеводческого кооператива «Таба-Яна» в Усть-Янском районе Петр Томский, в котором содержится более 20 тыс. оленей, считает абсурдным законодательную новеллу. «Невозможно платить арендую плату, ведь наши оленьи пастбища составляют практически всю территорию района — это тысячи гектаров земли. Они включают зимние и летние маршруты», — сказал он.

Глава хозяйства отметил, что пока оформление земли идет по старому правилу.

В любой момент могут попросить оплатить аренду. Может быть, можно содержать баранов, коров, лошадей в ограниченных участках, но не оленей. Кочевать — это их природа. Петр Томский Руководитель оленеводческого кооператива «Таба-Яна»

Введение арендных платежей нивелирует те меры поддержки, которые государство за последние годы оказало оленеводческим хозяйствам, считает депутат парламента Якутии Александр Слепцов, представляющий интересы арктической группы районов. Он полагает, что оплата арендных платежей приведет к деградации отрасли, которая только начала выходить из кризиса при поддержке государства. «Не могут оленеводы платить такие огромные деньги. Так не должно быть», — считает парламентарий.

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Угроза для родовых общин

Аренда опасна не только для крупных хозяйств и кооперативов, но и для родовых общин, которые возрождают хозяйства на территориях, которые исконно принадлежали их предкам. Общины стали создаваться в республике в 90-е, с распадом совхозов и колхозов. У родовой общины Погодаевых в Томпонском районе около 396 тысяч гектаров земли.

«Чтобы нормально питаться, одному оленю нужно минимум 300 гектаров для нормальной жизни. Олень постоянно должен ходить, 60% своего времени он проводит в поисках пищи. Постоянно нужно с ним ходить, пасти, отводить на свежие пастбища. <…> А чтобы прокормить свою семью, нужно очень много оленей», — рассказала Мария Погодаева, которая 20 лет назад возглавила родовую общину после развала Советского Союза.

По подсчетам руководителя общины, из расчета 1 рубль за гектар (именно такую льготную цену установило правительство региона для традиционных видов деятельности), общине придется платить 396 тысяч рублей ежегодно.

«Второй платеж — за внутрихозяйственное устройство (туда входят кормушки, вольеры и др.), а это платная услуга. Специалисты должны посчитать мне, сколько я должна стрелять, добывать. Если у меня такого внутрихозяйственного устройства нет, то это опять же штрафные санкции. <…> Если я этого не сделаю, то с 1 января найдут новых хозяев этого участка на аукционе», — рассказала глава хозяйства.

Надежда на Госдуму

Парламент Якутии при поддержке арктических регионов со второй попытки (первая не была поддержана) внесет в Госдуму проект поправок в земельное законодательство, согласно которым предполагается вернуть безвозмездное пользование землями представителями коренных народов, ведущих традиционные промыслы. Как рассказала ТАСС председатель комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента Якутии Елена Голомарева, поправки разрабатываются совместно с профильным комитетом по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии.

По словам Голомаревой, парламентарии работают над проектом поправок. «Возможно, рассмотрим на предстоящей сессии парламента в мае. К сожалению, в текущем положении мы не можем говорить об устойчивом развитии отрасли и народов Севера. Поправки жизненно необходимы для выживания коренных народов Севера. Мы надеемся на поддержку президента страны Владимира Путина, к которому обратились делегаты VII Съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии», — отметила парламентарий.