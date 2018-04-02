Стало известно, как парки и скверы Казани будут зарабатывать

Источник: Prokazan.ru

— Первый такой аукцион мы сейчас проводим, это первый прецедент на территории нашей республики. Оператор, который предложит нам большую цену, а начальная цена составляет 1,44 млн рублей в случае с Горкинско-Ометьевским лесом, сможет проводить два-три мероприятия в месяц в течение года, — рассказала руководитель дирекции парков и скверов Алсу Саетова.

Также победитель аукциона сможет привлечь по согласованию с дирекцией коммерческих партнеров.

— Если практика покажет себя позитивно, то мы будем проводить торги и по другим паркам, — отметила Алсу Саетова.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что парки и скверы Казани должны зарабатывать сами, по его словам, работа общественных зон должна быть организована так, чтобы они приносили доход, речь о суммах, необходимых для их содержания.