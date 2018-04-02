Стало известно, как парки и скверы Казани будут зарабатывать
Дирекция парков и скверов Казани начала искать оператора мероприятий в
Дирекция парков и скверов Казани начала искать оператора мероприятий в
— Первый такой аукцион мы сейчас проводим, это первый прецедент на территории нашей республики. Оператор, который предложит нам большую цену, а начальная цена составляет 1,44 млн рублей в случае с
Также победитель аукциона сможет привлечь по согласованию с дирекцией коммерческих партнеров.
— Если практика покажет себя позитивно, то мы будем проводить торги и по другим паркам, — отметила Алсу Саетова.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что парки и скверы Казани должны зарабатывать сами, по его словам, работа общественных зон должна быть организована так, чтобы они приносили доход, речь о суммах, необходимых для их содержания.
Всего в Казани насчитывается 140 парков и скверов общей площадью 367 га. На сегодняшний день в городе обновлено 39 мест мест массового отдыха жителей, создано 15 новых. С 2013 года в Казани благоустроены 60 парков и скверов, в 2018 году будут благоустроены еще 8 парков.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.