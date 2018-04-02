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12:44 (мск), источник: ivbg.ru

Санкт-Петербург получит 3,5 млн рублей на временные постройки к ЧМ-2018

Правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей на временные инфраструктурные объекты в 10 регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте кабмина.

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Сколько стоит любовь к футболуВ какую сумму обойдется самое экономное и самое безумное посещение чемпионата мира в России.

Средства пойдут на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений для подготовки и проведения соревнований предстоящего чемпионата.

«Средства в размере 2,563 миллиардов рублей распределены между бюджетами 10 субъектов Федерации на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажом строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России», — говорится в тексте распоряжения.

Из 2,5 миллиардов Санкт-Петербург получит около 3,5 миллионов рублей. Помимо Северной столицы, в списке еще 9 регионов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соревнования состоятся в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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