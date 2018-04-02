Санкт-Петербург получит 3,5 млн рублей на временные постройки к ЧМ-2018
Правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей на временные инфраструктурные объекты в 10 регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте кабмина.
Правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей на временные инфраструктурные объекты в 10 регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте кабмина.
Средства пойдут на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений для подготовки и проведения соревнований предстоящего чемпионата.
«Средства в размере 2,563 миллиардов рублей распределены между бюджетами 10 субъектов Федерации на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажом строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России», — говорится в тексте распоряжения.
Из 2,5 миллиардов
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соревнования состоятся в 11 городах: Москва, Калининград,
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