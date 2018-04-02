Санкт-Петербург получит 3,5 млн рублей на временные постройки к ЧМ-2018

Инфографика Сколько стоит любовь к футболу В какую сумму обойдется самое экономное и самое безумное посещение чемпионата мира в России.

Средства пойдут на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений для подготовки и проведения соревнований предстоящего чемпионата.

«Средства в размере 2,563 миллиардов рублей распределены между бюджетами 10 субъектов Федерации на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажом строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России», — говорится в тексте распоряжения.

Из 2,5 миллиардов Санкт-Петербург получит около 3,5 миллионов рублей. Помимо Северной столицы, в списке еще 9 регионов.