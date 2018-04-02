В краевом санатории «Ирень» выполнена половина ремонтных работ

«Сейчас мы уже завершаем черновую отделку и приступаем к чистовой. По графику эти работы предполагались только в мае», — подчеркнул представитель подрядной организации. Таким образом. ремонтные работы в санатории идут с опережением графика более чем на месяц.

По словам главного врача санатория Юрия Чистых, в спальных корпусах уже завершены работы по утеплению потолков, выложены все перегородки, отремонтирована система отопления. В корпусах завершаются бетонные работы, а стены корпусов готовят к отделке.

«На втором этаже здания столовой ведётся подготовка к утеплению потолка, начаты работы по замене отопления, электропроводки и бетонированию, производится монтаж вентиляции и завершается установка перегородок между цехами», — пояснил Юрий Чистых.

Отметим, проект ремонтных работ включает в себя ремонт здания столовой, спальных корпусов №№ 2 и 4. Завершить все работы предполагается до конца текущего года.