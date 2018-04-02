Социальные пенсии проиндексировали
C 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии, сообщила
C 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии, сообщила
Средний размер социальной пенсии у
Повышение коснется 3,9 миллиона пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.
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