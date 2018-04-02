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14:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии разработало новый план по импортозамещению

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Чтобы нарастить промышленный потенциал, в Башкортостане разработан новый региональный план по импортозамещению. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в республиканское правительство, заявил министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил на оперативном заседании в правительстве Алексей Карпухин, в рамках республиканской «дорожной карты» по содействию импортозамещению на 2015−2017 годы было запланировано 45 мероприятий. К настоящему времени все они реализованы.

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Большую роль в реализации планов сыграли созданные в республике за последние годы профильные отраслевые кластеры. Среди них — кластер малотоннажной химии, кластер нефтегазового инжиниринга, геофизический кластер, территориальный нефтехимический кластер, а также кластер радиоэлектроники.

В 2015—2016 годах девять предприятий Башкортостана воспользовались мерой государственной поддержки в виде льготного займа Фонда развития промышленности.

Всего на реализацию проектов по модернизации, техническому перевооружению и организации производства новой продукции получено займов по шести проектам на сумму 1,7 млрд рублей.

Федеральным фондом одобрены еще три проекта на сумму 508 млн рублей. Займы получили предприятия машиностроения, металлургии и химической промышленности.

Для расширения поддержки республиканских предприятий создан Фонд развития промышленности Башкортостана. В региональном бюджете предусмотрено финансирование Фонда в размере 100 млн рублей в 2017—2019 годах ежегодно, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По расчетам экспертов, это позволит привлечь на 1 рубль вложений республиканского Фонда не менее 5,67 рублей внешних инвестиций.

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