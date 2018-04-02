В Краснодаре начат масштабный ремонт 21 участка улиц
В апреле подрядчики приступят к работам на половине объектов, ремонт которых запланирован в текущем году.
В апреле подрядчики приступят к работам на половине объектов, ремонт которых запланирован в текущем году.
— План ремонта в 2018 году — большой. Сейчас важно параллельно с началом ремонта этого года завершить объекты, начатые в 2017-м, не допускать отставание от графика, — сообщил мэр города Евгений Первышов.
По информации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Краснодаре начаты работы на 21 объекте из 63.
На ул.
На ул. им. Тургенева в настоящее время начаты работы по уплотнению земельного полотна дороги на участке от ул. Северной до ул. им. Бабушкина. В ближайшие дни начнутся работы по устройству основания автомобильной дороги на этом промежутке ул. им. Тургенева, сообщает
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