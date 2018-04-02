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15:56 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре начат масштабный ремонт 21 участка улиц

В апреле подрядчики приступят к работам на половине объектов, ремонт которых запланирован в текущем году.

Источник: Югополис

— План ремонта в 2018 году — большой. Сейчас важно параллельно с началом ремонта этого года завершить объекты, начатые в 2017-м, не допускать отставание от графика, — сообщил мэр города Евгений Первышов.

По информации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Краснодаре начаты работы на 21 объекте из 63.

На ул. Восточно-Кругликовской, Уссурийской, Яснополянской работы идут достаточно активно. В частности, на ул. Уссурийской делают дорожное покрытие тротуаров, идет устройство системы дренажа. На этой неделе приступят к устройству верхних слоев асфальта на проезжей части. На ул. Восточно-Кругликовской устанавливают бордюры, монтируют опоры уличного освещения на ул. Уссурийской и Яснополянской, на последней также идет укладка основания проезжей части дороги.

На ул. им. Тургенева в настоящее время начаты работы по уплотнению земельного полотна дороги на участке от ул. Северной до ул. им. Бабушкина. В ближайшие дни начнутся работы по устройству основания автомобильной дороги на этом промежутке ул. им. Тургенева, сообщает пресс-служба администрации города.

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