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15:55 (мск), источник: РИА Новости

Поздышев рассказал о найденных кредитных досье Промсвязьбанка

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пропавшие из Промсвязьбанка кредитные досье были обнаружены 16 марта вне помещения кредитной организации, регулятор пока не имеет доступа к ним, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Источник: РИА Новости

«Шестнадцатого марта в результате следственных мероприятий были обнаружены кредитные досье вне помещения банка, в помещении бизнес-центра», — сказал Поздышев.

Он добавил, что у ЦБ пока нет доступа к данным документам.

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