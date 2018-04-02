Поздышев рассказал о найденных кредитных досье Промсвязьбанка
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пропавшие из Промсвязьбанка кредитные досье были обнаружены 16 марта вне помещения кредитной организации, регулятор пока не имеет доступа к ним, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
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