В парках Казани установят 37 нестационарных объектов торговли

— Схема позволяет установить больше объектов, но пока этого (озвученного — прим. Ред) достаточно. Среди объектов не только киоски, но и мобильные передвижные объекты, — сказала она. — При формировании списка исходили их того, что наши парки и скверы не торговые ряды или ярмарочные площади.

По словам Саетовой, в этом году изменился и механизм размещения объектов. Так, по просьбам горожан, например, торговые павильоны будут находиться в стороне от зон активного отдыха детей.