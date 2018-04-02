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17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В парках Казани установят 37 нестационарных объектов торговли

Дирекция парков и скверов Казани на торгах разыграет право размещения 37 нестационарных торговых объектов на территории девяти городских парков. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города заявила руководитель дирекции Алсу Саетова.

— Схема позволяет установить больше объектов, но пока этого (озвученного — прим. Ред) достаточно. Среди объектов не только киоски, но и мобильные передвижные объекты, — сказала она. — При формировании списка исходили их того, что наши парки и скверы не торговые ряды или ярмарочные площади.

По словам Саетовой, в этом году изменился и механизм размещения объектов. Так, по просьбам горожан, например, торговые павильоны будут находиться в стороне от зон активного отдыха детей.

Увеличатся в этом году и стартовые цены лотов. Связано это с тем, что цена будет определяться рыночной стоимостью, а не кадастровой. Оценку проведут независимые компании. Учитываться будет местонахождение и доступность парка, трафик посетителей, локация лота на территории и прочее.

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