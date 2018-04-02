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17:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан вошел в число лидеров рейтинга регионов по программе капремонта домов

(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). Татарстан вошел в число лидеров рейтинга регионов России по выполнению программ капитального ремонта многоквартирных домов в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Источник: ИА Татар-информ

Первое место в рейтинге заняла Белгородская область (286 баллов), второе — Липецкая (267 баллов). Третью позицию поделили Башкортостан и Татарстан (по 253 балла). В топ-10 также вошли Москва, Тульская и Самарская, Ульяновская, Свердловская и Курганская области.

Аутсайдером рейтинга стала Тверская область, выполнившая всего один процент от общего объема программы капремонта. В общей сложности в 38 субъектах Федерации уделяется мало внимания формированию годовых планов капремонта.

По словам экспертов, темпы реализации программ капремонта по итогам года показали положительную динамику.

Для составления рейтинга эксперты ОНФ использовали отчеты, которые регионы публикуют на портале «Реформа ЖКХ». Субъекты оценивались по проценту выполнения тридцатилетних программ капремонта и эффективности использования взносов, а также по исполнению годовых планов.

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