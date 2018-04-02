Татарстан вошел в число лидеров рейтинга регионов по программе капремонта домов

Источник: ИА Татар-информ

Первое место в рейтинге заняла Белгородская область (286 баллов), второе — Липецкая (267 баллов). Третью позицию поделили Башкортостан и Татарстан (по 253 балла). В топ-10 также вошли Москва, Тульская и Самарская, Ульяновская, Свердловская и Курганская области.

Аутсайдером рейтинга стала Тверская область, выполнившая всего один процент от общего объема программы капремонта. В общей сложности в 38 субъектах Федерации уделяется мало внимания формированию годовых планов капремонта.

По словам экспертов, темпы реализации программ капремонта по итогам года показали положительную динамику.