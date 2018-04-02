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17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Электричку Казань-Албаба сократили до Свияжска

12 и 16 апреля маршрут следования пригородных поездов сообщением Казань — Албаба — Казань сократится до станции Свияжск. Это связано с капитальным ремонтом пассажирской платформы.

Источник: Комсомольская правда

Поезд № 6365 Казань — Албаба будет следовать до станции Свияжск. Из столицы Татарстана электричка будет отправляться в 13:50 и прибывать в пункт назначения в 15:07. Из Свияжска поезд будет выезжать в 17:06 и прибывать в Казань в 18:27.

Для обеспечения проезда пассажиров на участке Свияжск — Албаба и Албаба — Свияжск будут организованы автобусные маршруты. От станции Свияжск автобус отправится в 15:15 и через 45 минут прибудет на станцию Албаба. В обратную дорогу автобус отправится в 16:05.

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