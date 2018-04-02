Электричку Казань-Албаба сократили до Свияжска

Поезд № 6365 Казань — Албаба будет следовать до станции Свияжск. Из столицы Татарстана электричка будет отправляться в 13:50 и прибывать в пункт назначения в 15:07. Из Свияжска поезд будет выезжать в 17:06 и прибывать в Казань в 18:27.