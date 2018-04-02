Россия может запретить Белоруссии ввоз картофеля из-за реэкспорта

Источник: AP 2018

Читайте также Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор может временно ограничить ввоз картофеля из Белоруссии после, того как обнаружил в партии продукции из этой страны египетский картофель, сообщило российское ведомство.

Россельхознадзор ограничил с 16 марта ввоз в РФ египетского картофеля, но 30 марта обнаружил его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии, говорится в сообщении.