Россия может запретить Белоруссии ввоз картофеля из-за реэкспорта
По данным Россельхознадзора, ранее в партии продукции из Белоруссии нашли египетский картофель.
По данным Россельхознадзора, ранее в партии продукции из Белоруссии нашли египетский картофель.
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор может временно ограничить ввоз картофеля из Белоруссии после, того как обнаружил в партии продукции из этой страны египетский картофель, сообщило российское ведомство.
Россельхознадзор ограничил с 16 марта ввоз в РФ египетского картофеля, но 30 марта обнаружил его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии, говорится в сообщении.
«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождения республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — говорится в сообщении.
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