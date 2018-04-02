Это не 1 апреля: Россия может запретить ввоз картофеля из Беларуси
В партии картошки, которая следовала из Беларуси в Россиию, обнаружили клубни, выращенные в Египте.
В партии картошки, которая следовала из Беларуси в Россиию, обнаружили клубни, выращенные в Египте.
МИНСК, 2 апр — Sputnik. То, что могло бы стать отличной первоапрельской шуткой, может стать реальностью — Россельхознадзор грозит временно наложить вето на картофель, ввозимый из Беларуси, передает в понедельник
Россия с 16 марта ограничила ввоз картофеля из Египта, а 30 марта, по информации Россельхознадзора, египетские клубни были обнаружены в партии, следовавшей из Беларуси.
«Груз будет возвращен в Республику Беларусь под контролем Инспекции, для передачи в соответствующие органы и принятия необходимых мер к нарушителям», — отметили в надзорном ведомстве.
Там подчеркнули, что в случае повторного выявления подобных случаев Россия может ввести временное ограничение на поставки картофеля из Беларуси.
Два года назад Россия уже вводила ограничения на поставки картофеля из Египта. Нынешние ограничения затронули продукцию из нескольких египетских регионов.
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