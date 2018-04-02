Это не 1 апреля: Россия может запретить ввоз картофеля из Беларуси

МИНСК, 2 апр — Sputnik. То, что могло бы стать отличной первоапрельской шуткой, может стать реальностью — Россельхознадзор грозит временно наложить вето на картофель, ввозимый из Беларуси, передает в понедельник пресс-служба ведомства.

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Россия с 16 марта ограничила ввоз картофеля из Египта, а 30 марта, по информации Россельхознадзора, египетские клубни были обнаружены в партии, следовавшей из Беларуси.

«Груз будет возвращен в Республику Беларусь под контролем Инспекции, для передачи в соответствующие органы и принятия необходимых мер к нарушителям», — отметили в надзорном ведомстве.

Там подчеркнули, что в случае повторного выявления подобных случаев Россия может ввести временное ограничение на поставки картофеля из Беларуси.