Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Водянова откроет в Нижнем Новгороде центр для работы с детьми с аутизмом
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
«Это еще не все»: Сергей Лавров о зеркальном ответе Вашингтону
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Переодень Катю Лель: твой голос решает все
Оксана Федорова стала копией Любови Толкалиной
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
21:57 (мск), источник: Sputnik.by

Это не 1 апреля: Россия может запретить ввоз картофеля из Беларуси

В партии картошки, которая следовала из Беларуси в Россиию, обнаружили клубни, выращенные в Египте.

МИНСК, 2 апр — Sputnik. То, что могло бы стать отличной первоапрельской шуткой, может стать реальностью — Россельхознадзор грозит временно наложить вето на картофель, ввозимый из Беларуси, передает в понедельник пресс-служба ведомства.

Читайте также
Бензин в Беларуси продолжит дорожать

Россия с 16 марта ограничила ввоз картофеля из Египта, а 30 марта, по информации Россельхознадзора, египетские клубни были обнаружены в партии, следовавшей из Беларуси.

«Груз будет возвращен в Республику Беларусь под контролем Инспекции, для передачи в соответствующие органы и принятия необходимых мер к нарушителям», — отметили в надзорном ведомстве.

Там подчеркнули, что в случае повторного выявления подобных случаев Россия может ввести временное ограничение на поставки картофеля из Беларуси.

Два года назад Россия уже вводила ограничения на поставки картофеля из Египта. Нынешние ограничения затронули продукцию из нескольких египетских регионов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России
Ващенко о пожарной безопасности: основная причина трагедий - разгильдяйство
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
СМИ: саммит по Донбассу проведут без России
На чем разбогател самый загадочный миллиардер России
Россия впервые не выполнила сделку с ОПЕК
Среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ
Как выглядит самый густонаселенный остров в мире (фото)
Лев запрыгнул в машину к студентам во время сафари (видео)
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь