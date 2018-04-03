«Траст» превращается в фонд

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Банк «Траст», на баланс которого будут переданы проблемные активы санированных ЦБ банков «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка объемом 1,1 трлн руб., лишится банковской лицензии. Он будет преобразован в фонд прямых инвестиций. В рамках работы с проблемными активами регулятор планирует вернуть 40−60% от их балансовой стоимости.

То, что банк плохих долгов будет создан на базе «Траста», как сообщал ранее «Ъ», официально заявил в понедельник зампред Банка России Василий Поздышев. По его словам, собственником «Траста» станет только ЦБ, до конца года «Траст» будет преобразован из банка в фонд прямых инвестиций и проработает в такой форме не менее трех лет. «Особенности нашей нормативной базы не предполагают мгновенной сдачи банковской лицензии при запуске процедуры ликвидации, — пояснил господин Поздышев.— Мы предлагаем сделать небольшое изменение в законодательстве для того, чтобы банк плохих активов мог сдать свою лицензию, потому что из кредиторов у него останется один лишь Центральный банк». После этого будет определена организационно-правовая форма фонда. Курировать работу фонда проблемных активов будет член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, бывший руководитель блока по работе с проблемными активами МДМ-банка.



Баланс фонда будет сформирован из проблемных активов самого «Траста» (хорошие активы будут переданы «ФК Открытие»), Рост-банка, Промсвязьбанка и Автовазбанка. Общий объем активов фонда составит свыше 1,1 трлн руб. Пассивы фонда — это кредит от ЦБ, выданный на аналогичную сумму под 0,5% годовых. ЦБ рассчитывает, что часть вложенных средств удастся вернуть — от 40% до 60% балансовой стоимости.

Как пояснили «Ъ» в ЦБ, с проблемными активами будет проводиться судебно-претензионная работа, взыскание, реструктуризация, дофинансирование и вывод на рынок, а также «повышение стоимости в результате перераспределения прибыльности, рисков, залогов с активами бывших собственников».

Планы ЦБ вернуть от 60% до 40% от балансовой стоимости активов эксперты считают малореалистичными. «Статистика по возвратности корпоративных кредитов в России колеблется от 10% до 15%, — объясняет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук.— Если регулятор действительно намерен реализовать свои планы, то это говорит, что-либо часть активов находится в более или менее работающем состоянии, либо ЦБ рассчитывает получить здоровые активы вместо плохих от бывших собственников “Открытия”, Бинбанка и Промсвязьбанка». По оценкам аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, возвратность по рыночным корпоративным кредитам, выданным проблемным заемщикам, может достигать 20% в долгосрочной перспективе при наличии обеспечения. Временная администрация в этих банках находила большой объем нерыночных активов, то есть кредитов техническим компаниям, связанным с собственниками, поэтому возвратность должна быть еще ниже, продолжает он. «С другой стороны, ЦБ лоббирует ужесточение ответственности бенефициаров лишившихся лицензий или отправленных на санацию банков, — рассуждает господин Беликов.— Возможно, регулятор рассчитывает усилить давление на экс-собственников, чтобы они завели средства на баланс технических компаний и те частично расплатились по кредитам».

Как сообщил господин Поздышев, на данный момент бывшие собственники банка «ФК Открытие» и Бинбанка оценивают переданные в рамках санации активы в 440 млрд руб., ЦБ — лишь в 100 млрд руб.