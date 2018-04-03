«Траст» превращается в фонд
ЦБ намерен вернуть до 60% проблемных долгов санированных банков.
ЦБ намерен вернуть до 60% проблемных долгов санированных банков.
Банк «Траст», на баланс которого будут переданы проблемные активы санированных ЦБ банков «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка объемом 1,1 трлн руб., лишится банковской лицензии. Он будет преобразован в фонд прямых инвестиций. В рамках работы с проблемными активами регулятор планирует вернуть 40−60% от их балансовой стоимости.
То, что банк плохих долгов будет создан на базе «Траста», как сообщал ранее «Ъ», официально заявил в понедельник зампред Банка России Василий Поздышев. По его словам, собственником «Траста» станет только ЦБ, до конца года «Траст» будет преобразован из банка в фонд прямых инвестиций и проработает в такой форме не менее трех лет. «Особенности нашей нормативной базы не предполагают мгновенной сдачи банковской лицензии при запуске процедуры ликвидации, — пояснил господин Поздышев.— Мы предлагаем сделать небольшое изменение в законодательстве для того, чтобы банк плохих активов мог сдать свою лицензию, потому что из кредиторов у него останется один лишь Центральный банк». После этого будет определена
Баланс фонда будет сформирован из проблемных активов самого «Траста» (хорошие активы будут переданы «ФК Открытие»),
Планы ЦБ вернуть от 60% до 40% от балансовой стоимости активов эксперты считают малореалистичными. «Статистика по возвратности корпоративных кредитов в России колеблется от 10% до 15%, — объясняет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук.— Если регулятор действительно намерен реализовать свои планы, то это говорит,
«Наша предварительная оценка этих активов значительно меньше…— заявил он.— А некоторые активы, если подойти к их оценке объективно, являются скорее пассивами». Собственники Промсвязьбанка, попавшего в фонд консолидации последним, на данный момент не передали ЦБ никаких активов.
Виталий Солдатских
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