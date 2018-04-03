В Нижегородской области в 2018 году капремонт ждет более 1 тыс. домов

Источник: Агентство «Москва»

В Нижегородской области до конца 2018 года по программе капитального ремонта отремонтируют 1155 многоквартирных домов (МКД) на сумму 4,6 млрд рублей. Об этом заявил глава Нижегородского фонда ремонта многоквартирных домов Геннадий Дурдаев, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. По программе 2018 года уже выполнены работы в 36 домах на 106 млн рублей.

По словам Дурдаева, в течение минувшего года региональный оператор фактически выполнял ремонт домов, включенных в краткосрочные планы 2014−2016 и 2017−2019 годы. За весь период работы отремонтировано 1295 МКД на 2,5 млрд рублей.

Глава фонда отметил, что программа 2015 года выполнена в полном объеме — отремонтировано 250 домов на 45 млн рублей.

В 2016 году был запланирован капремонт 1 592 МКД на сумму 3,3 млрд рублей, отремонтировано только 715 домов на 1,51 млрд рублей.

В плане капремонта на 2017 год стояли 552 МКД, стоимость работ запланирована в объеме 1,6 млрд рублей. В итоге были выполнены работы в 341 доме.

Глава фонда утверждает, что в этом году предпринимаются все меры, чтобы повысить эффективность выполнения работ и процент исполнения программы капремонта в регионе.

«Взято направление на усиленное взаимодействие с управляющими компаниями и органами местного самоуправления, ведется активная работа с подрядчиками. В прошлом году фонд получил допуск в СРО на осуществление функций строительного контроля. Это поможет ему ускорить сроки решения многих вопросов с подрядными организациями», — добавил Дурдаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Геннадий Дурдаев приступил к исполнению обязанностей руководителя фонда капремонта 12 февраля.