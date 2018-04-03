Бизнес сможет удаленно открывать счета и получать кредиты

Представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты уже в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал близкий к ЦБ источник, информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Предприниматели будут идентифицироваться через Единую биометрическую систему. В Банке России сообщили, что такая схема может быть реализована после оценки подобного механизма в отношении граждан, который начнет действовать этим летом. По словам экспертов, новация особенно важна для тех, кто ведет бизнес в отдаленных регионах.

С 2019 года представителям компаний не придется приходить в банк для открытия счета или получения кредита. Для этого предпринимателям достаточно будет связаться с кредитной организацией по скайпу или телефону. Клиент предоставит банку нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании. Банк для сверки биометрических параметров бизнесмена запросит информацию в единой биометрической системе (ЕБС). Она, в свою очередь, связывается с Единой системой идентификации и аутентификации (на портале госуслуг) для проверки паспортных данных.

Одновременно клиент введет на портале госуслуг свой логин-пароль. ЕБС проведет проверку и даст банку ответ, соответствуют ли биометрические параметры паспортным данным предпринимателя. В случае положительного результата банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит. Сейчас представителям юрлиц, для того чтобы открыть счет или получить заем, нужно обязательно явиться в отделение банка.

— Удаленная идентификация компаний — это второй этап развития ЕБС, — отметил источник «Известий», близкий к Центробанку. — Новация заработает со следующего года. По словам представителя регулятора, удаленная идентификация компаний может быть реализована после оценки такого же механизма в отношении граждан. Он начнет действовать с конца июня 2018 года.

Дистанционная проверка предпринимателей — это один из самых ожидаемых участниками рынка шаг, отметил начальник управления развития малого и среднего бизнеса Абсолют Банка Сергей Нечушкин. Внедрение новации ЦБ усилит конкуренцию между банками, что приведет к улучшению сервиса и расширению ассортимента банковских услуг, считает директор организации продаж МСБ Бинбанка Андрей Возьмилов. Он добавил, что в первую очередь нововведение будет полезно в рамках продуктов по расчетно-кассовому обслуживанию и депозитам.

Процесс удаленной идентификации позволит лишь один раз посетить офис какого-либо банка для первичной идентификации, дальше можно будет пользоваться услугами других кредитных организаций без явки в их отделения, рассказал Андрей Возьмилов. Новация особенно важна для предпринимателей, работающих в удаленных регионах, где получение кредитных средств ограничено физически, отметил управляющий партнер группы Veta Илья Жарский. Он добавил, что бизнесмены смогут получать кредиты, практически не выходя из дома. В результате у них будет больше времени для того, чтобы развивать свое дело, а не тратить часы на простаивание в очередях в отделениях кредитных организаций.