Российский бизнес сможет брать кредиты по скайпу

Процесс удаленной идентификации позволит лишь один раз посетить офис какого-либо банка для первичной идентификации, где клиент предоставит нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании.
Далее бизнесмены будут идентифицироваться через Единую биометрическую систему. Она, в свою очередь, связывается с Единой системой идентификации и аутентификации на портале госуслуг для проверки паспортных данных. В случае положительного результата банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит.
Новация особенно важна для предпринимателей, работающих в удаленных регионах, где получение кредитных средств затруднено физически.
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