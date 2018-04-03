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01:50 (мск), источник: Известия

Российский бизнес сможет брать кредиты по скайпу

Представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты уже в 2019 году — для этого достаточно будет связаться с кредитной организацией по скайпу или телефону. Об этом рассказал «Известиям» близкий к Банку России источник.

Источник: Reuters
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Процесс удаленной идентификации позволит лишь один раз посетить офис какого-либо банка для первичной идентификации, где клиент предоставит нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании.

Далее бизнесмены будут идентифицироваться через Единую биометрическую систему. Она, в свою очередь, связывается с Единой системой идентификации и аутентификации на портале госуслуг для проверки паспортных данных. В случае положительного результата банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит.

Новация особенно важна для предпринимателей, работающих в удаленных регионах, где получение кредитных средств затруднено физически.

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Во время загрузки произошла ошибка.
29 марта© Ньюстюб
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