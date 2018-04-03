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08:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Инвестиции в кухню, дом и детей

Малый бизнес в Москве зарабатывает на продуктах, хостелах и детских клубах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Малый бизнес адаптировался к покупательной способности населения и к посткризисному уровню спроса, и в 2017 году деловая активность предпринимателей показала слабый, но уверенный рост, следует из исследования «Тахометр малого и среднего бизнеса. Версия 3.0» консалтинговой компании «2Б Диалог». В исследовании приняли участие 1,5 тыс. предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге, 74% выборки — предприятия сферы услуг.

Самыми прибыльными видами бизнеса в 2017 году стали магазины продуктов, центры детского развития и хостелы. Эксперты объясняют это тем, что первые два вида деятельности связаны с продажами товаров первой необходимости для любых слоев населения, хотя экономсегмент в настоящее время больше всего просел, а недорогие хостелы являются хорошей альтернативой для малообеспеченных слоев населения как для внутреннего туризма, так и для рабочих поездок.

Нижняя граница окупаемости малого бизнеса по итогам года составляла в Москве 0,9 года против 2,1 в 2015-м и 2,4 в 2016 году. А доходность инвестиций в 2017 году была в диапазоне 0,2−2,4 руб. на каждый рубль выручки, что соответствует показателям предкризисного 2014 года (0,1−0,9 руб.). Самыми доходными видами бизнеса в Москве в 2017 году стали продуктовые магазины (доходность 5 руб. на 1 руб. инвестиций), турфирмы (3,3 руб. на 1 руб. инвестиций) и аптеки (2,5 руб. на 1 руб. инвестиций). Меньше всего прибыли приносили в 2017 году в столице кафе (42 коп. с 1 руб.), магазины одежды и обуви (43 коп.) и рестораны (67 коп.).

Основным тормозом для непроизводственного сектора малого бизнеса остается слабая покупательная способность населения, а развиваться предпринимательству особенно мешает отсутствие частных инвестиций. Реализуемые государством инфраструктурные проекты, по мнению экспертов, дают только кратковременные эффекты. «Сейчас бизнес еще не чувствует поддержки со стороны государства, так как фактически она носит точечный характер. Предприятия сектора услуг ищут новые модели роста, которых пока что нет, а у значительной части населения попросту нет денег», — отмечает «Ъ» гендиректор «2Б Диалог» Борис Богоутдинов. Основными ожидаемыми драйверами роста в 2018 году для малого бизнеса являются московская реновация и чемпионат мира по футболу.

Дарья Николаева

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29 июля 2016© Ньюстюб
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