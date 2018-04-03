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09:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Стройки разморозились

Продажи товаров для дома и ремонта снова пошли в рост
Российский рынок стройматериалов и товаров для дома после двух с половиной лет падения во второй половине 2017 года вернулся к росту. На фоне этого произошли изменения в рейтинге крупнейших DIY-ритейлеров: питерская сеть «Петрович» поднялась с третьего на второе место по обороту, обогнав немецкую OBI.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Оборот российского DIY-рынка (do-it-yourself, товары для дома и сада, строительные и отделочные материалы) в 2017 году составил 1,4 трлн руб., увеличившись на 1,8%. Такие данные приводятся в исследовании агентства «Infoline-Аналитика» (есть у «Ъ»). Начиная с 2015 года продажи таких товаров неуклонно снижались. В первом полугодии 2017 года их динамика также оставалась негативной, но летом тренд переломился. Позитивное влияние на спрос, считают в «Infoline-Аналитике», оказало улучшение потребительской активности. Основным драйвером восстановления рынка стали продажи отделочных материалов (soft DIY): они увеличились на 3,2%, до 640 млрд руб. Единственной категорией DIY-товаров, показавшей падение в 2017 году, стали стройматериалы (hard DIY): там падение составило 5,2%, до 275 млрд руб.

Всего за прошлый год DIY-ритейлеры открыли в России более 240 объектов площадью около 500 тыс. кв. м, при этом прекратили работу более 250 магазинов площадью около 300 тыс. кв. м.

Расстановка сил среди крупнейших розничных продавцов DIY-товаров в прошлом году изменилась: на второе место по обороту вышел петербургский ритейлер СТД «Петрович», обогнавший немецкую сеть OBI. Выручка «Петровича» выросла на 20,8%, до 37,8 млрд руб., у OBI она, напротив, упала на 2,2%, до 36 млрд руб. (см. таблицу). Гендиректор «Петровича» Евгений Мовчан говорит, что собственные данные ритейлера полностью совпадают с расчетами «Infoline-Аналитики». В 2018 году он ожидает, что продажи сети сохранят прошлогодние темпы роста.

Гендиректор «OBI Россия» Марчин Токаж считает не совсем корректным сравнивать в одном рейтинге игроков DIY-рынка, работающих в b2b и, как OBI, в b2c сегментах. «Прошлый год был для компании вполне успешным — мы запустили глобальный проект по обновлению всех гипермаркетов сети, расширили и пересмотрели весь ассортимент с учетом предпочтений покупателей», — заявил господин Токаж, отметив, что результатом этих процессов стал наблюдающийся с октября рост трафика и продаж. По его словам, в OBI видят предпосылки для дальнейшего роста российского рынка DIY: ситуация в экономике стабилизируется, строится много нового жилья, растет привлекательность ипотечного кредитования.

В 2017 году снижалась выручка у всех международных игроков, за исключением лидера рынка — Leroy Merlin, обращает внимание гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что из-за агрессивной ценовой политики Leroy Merlin другие ритейлеры пытаются конкурировать с ним за счет снижения цен и промо. В прошлом году Leroy Merlin продолжил увеличивать отрыв от конкурентов: его выручка сопоставима с суммарной выручкой 55 следующих за ним сетей. Покупка Leroy Merlin в этом году у финской Kesko российских гипермаркетов «К-раута» сделает его оборот равным уже ста другим ритейлерам.

Основным трендом на DIY-рынке господин Бурмистров называет взрывной рост онлайн-продаж. Уже сейчас на них приходится не менее 6,5% оборота, в «Infoline-Аналитике» ожидают, что к 2020 году эта доля вырастет уже до 12%. Другой рыночной тенденцией, по словам эксперта, стало увеличение объемов ввода жилья, продающегося уже с отделкой. Это уже заметно в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге. «Даже по программе реновации квартиры будут предоставляться уже с отделкой», — напоминает Михаил Бурмистров.

Из компаний, которые в 2017 году ушли с российского рынка, кроме Kesko, была сеть «Стройдепо». В 2016 году она занимала 20-е место рейтинга DIY-сетей, но потом обанкротилась. На площадях ее гипермаркетов в прошлом году и в начале 2018 года открылись гипермаркеты «Аксон» и «Стройландия».

Ольга Дубравицкая.

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