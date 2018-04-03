Молодым семьям Хабаровска дадут субсидии на покупку жилья

Чтобы семья могла участвовать в программе, возраст каждого из супругов (либо матери или отца в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Претенденты на получение субсидии должны быть признаны нуждающимися в жилом помещении на территории Хабаровска и иметь доходы, позволяющие получить кредит, или другие денежные средства, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.

Сроки приема документов — с 30 марта по 26 мая 2018 года. Подать документы можно в любом отделении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Хабаровска.