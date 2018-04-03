Молодым семьям Хабаровска дадут субсидии на покупку жилья
В Хабаровске начался прием документов для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей». Вступить в нее могут молодые семьи (в том числе неполные), в которых есть один ребенок.
В Хабаровске начался прием документов для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей». Вступить в нее могут молодые семьи (в том числе неполные), в которых есть один ребенок.
Чтобы семья могла участвовать в программе, возраст каждого из супругов (либо матери или отца в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Претенденты на получение субсидии должны быть признаны нуждающимися в жилом помещении на территории Хабаровска и иметь доходы, позволяющие получить кредит, или другие денежные средства, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.
Сроки приема документов — с 30 марта по 26 мая 2018 года. Подать документы можно в любом отделении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Хабаровска.
Консультации по поводу участия в программе можно получить в управлении по делам молодежи и социальным вопросам. Оно находится по адресу: улица Ленинградская, 30, кабинет № 206. Консультации проводятся по четвергам с 14:00 до 17:00. Телефон для справок 40−89−94, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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