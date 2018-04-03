Энергетики Хабаровского края поделились планами на 2018 год

В 2017 году филиал в 100-процентном объеме выполнил ремонтную кампанию, работы в рамках инвестиционной программы в денежном выражении перевыполнены почти на 3% и составили 714 млн рублей. По вводу новых объектов в финансовом отношении также отмечается превышение на 15%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года существенно возросло количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям ДРСК: рост составил 17 процентов.

Наряду с положительной динамикой в производственной сфере директор энергокомпании отметил ряд вопросов, решение которых находится в плоскости взаимодействия с законодательными органами. Главный из них — технологическое присоединение по льготной ставке. В связи с расширением льготной категории заявителей значительно увеличиваются расходы энергетиков на исполнение своих обязательств. По оценке Александра Бакая, затраты хабаровского филиала АО «ДРСК» превысят полученные от заявителей средства минимум в сто раз: с начала года компания заключила 23 договора, в соответствии с ними заявители оплатят подключение на сумму 920 тыс. рублей. Однако ориентировочные затраты сетевой организации по исполнению договорных обязательств превысят 90 миллионов рублей.