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06:43 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга намерена наращивать темпы строительства школ

Существующие планы строительства школ в Екатеринбурге должны пересматриваться в сторону их расширения.

Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» заявил заместитель главы администрации города по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев.

«Сегодня у нас есть строящаяся школа № 1 на Виз-бульваре, в этом году начинаем строить школу № 80 на Кировградской. Готовы к финансированию проекты еще шести школ. Но существующий объем строительства школ недостаточен, его надо наращивать», — подтвердил Алексей Белышев.

«Мы стараемся искать финансирование, в частности, школы в Солнечном и Академическом будут строиться не только на деньги муниципалитета и субъекта, но и на федеральные средства. Проекты школ на Советской, на Рощинской, на Народной воли, на Фрезеровщиков, на Котельникова и в Краснолесье имеют всю необходимую проектную документацию и мы готовы хоть завтра объявить конкурсы на строительство, вопрос в финансировании», — заключил чиновник.

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