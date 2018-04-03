Мэрия Екатеринбурга намерена наращивать темпы строительства школ
Существующие планы строительства школ в Екатеринбурге должны пересматриваться в сторону их расширения.
Существующие планы строительства школ в Екатеринбурге должны пересматриваться в сторону их расширения.
Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» заявил заместитель главы администрации города по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев.
«Сегодня у нас есть строящаяся школа № 1 на
«Мы стараемся искать финансирование, в частности, школы в Солнечном и Академическом будут строиться не только на деньги муниципалитета и субъекта, но и на федеральные средства. Проекты школ на Советской, на Рощинской, на Народной воли, на Фрезеровщиков, на Котельникова и в Краснолесье имеют всю необходимую проектную документацию и мы готовы хоть завтра объявить конкурсы на строительство, вопрос в финансировании», — заключил чиновник.
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