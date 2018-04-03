Мэрия Екатеринбурга намерена наращивать темпы строительства школ

«Сегодня у нас есть строящаяся школа № 1 на Виз-бульваре, в этом году начинаем строить школу № 80 на Кировградской. Готовы к финансированию проекты еще шести школ. Но существующий объем строительства школ недостаточен, его надо наращивать», — подтвердил Алексей Белышев.

«Мы стараемся искать финансирование, в частности, школы в Солнечном и Академическом будут строиться не только на деньги муниципалитета и субъекта, но и на федеральные средства. Проекты школ на Советской, на Рощинской, на Народной воли, на Фрезеровщиков, на Котельникова и в Краснолесье имеют всю необходимую проектную документацию и мы готовы хоть завтра объявить конкурсы на строительство, вопрос в финансировании», — заключил чиновник.