Вторчермет на два месяца лишится одной из главных улиц
Движение перекроют
Движение перекроют
В Екатеринбурге на два месяца перекроют одну из улиц на Вторчермете. Ограничения будут связаны с капительным ремонтом дороги, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в
Закрытие проезда связано с тем, что на этом участке дороги «Региональное ДРСУ» будет прокладывать сети канализации и проводить капитальный ремонт дороги.
Напомним, помимо этого в Екатеринбурге будет перекрыта улица Калинина на Уралмаше, от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового. Ограничения продлятся до 30 августа 2019 года и будут связаны со строительством на этом участке нового дома.
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