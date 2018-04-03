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06:37 (мск), источник: Восток Медиа

Общественный транспорт Владивостока: мусор, грязь и ржавчина

Результаты проверки общественного транспорта во Владивостоке показали, что санитарное состояние автобусов оставляет желать лучшего, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Источник: Восток Медиа

Об этом заявил начальник управления транспорта городской администрации Сергей Цыбулин. На рабочей встрече с руководителями компаний-перевозчиков он потребовал немедленного устранения всех нарушений.

Участникам совещания показали снимки, сделанные во время проверок — мусор в салонах, грязные сиденья, а также ржавчина на корпусах.

«Автобусы должны быть чистыми, чтобы в них было приятно ездить. Они должны работать строго по расписанию и соблюдать правила дорожного движения. Это те мелочи, по которым и складывается впечатление о качестве услуг, — отметил Сергей Цыбулин. — К сожалению, на сегодняшний день санитарное состояние городского общественного транспорта я удовлетворительным назвать не могу».

Контроль работы и санитарного состояния автобусов проводится ежедневно, но даже это не помогает устранить все проблемы. После проверки нарушителям приходит уведомление о наложении штрафов. Только с начала года руководители автотранспортных предприятий города получили около 70 штрафов на общую сумму более 450 тысяч рублей.

«Владивосток — лицо Приморья. Здесь проживают свыше 600 тысяч человек, ежегодно наш город посещают сотни тысяч туристов. У нас проходят различные мероприятия международного уровня. Качество работы общественного транспорта должно соответствовать статусу города, — отметил Сергей Цыбулин. — Если наши замечания не будут устранены, будем с недобросовестными компаниями-перевозчиками прощаться».

На сегодняшний день во Владивостоке работают 14 автотранспортных предприятий, занятых перевозкой пассажиров. Масштабная проверка их деятельности проходит по поручению главы города Виталия Веркеенко.

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