Общественный транспорт Владивостока: мусор, грязь и ржавчина

Источник: Восток Медиа

Об этом заявил начальник управления транспорта городской администрации Сергей Цыбулин. На рабочей встрече с руководителями компаний-перевозчиков он потребовал немедленного устранения всех нарушений.

Участникам совещания показали снимки, сделанные во время проверок — мусор в салонах, грязные сиденья, а также ржавчина на корпусах.

«Автобусы должны быть чистыми, чтобы в них было приятно ездить. Они должны работать строго по расписанию и соблюдать правила дорожного движения. Это те мелочи, по которым и складывается впечатление о качестве услуг, — отметил Сергей Цыбулин. — К сожалению, на сегодняшний день санитарное состояние городского общественного транспорта я удовлетворительным назвать не могу».

Контроль работы и санитарного состояния автобусов проводится ежедневно, но даже это не помогает устранить все проблемы. После проверки нарушителям приходит уведомление о наложении штрафов. Только с начала года руководители автотранспортных предприятий города получили около 70 штрафов на общую сумму более 450 тысяч рублей.

«Владивосток — лицо Приморья. Здесь проживают свыше 600 тысяч человек, ежегодно наш город посещают сотни тысяч туристов. У нас проходят различные мероприятия международного уровня. Качество работы общественного транспорта должно соответствовать статусу города, — отметил Сергей Цыбулин. — Если наши замечания не будут устранены, будем с недобросовестными компаниями-перевозчиками прощаться».