Общественный транспорт Владивостока: мусор, грязь и ржавчина
Результаты проверки общественного транспорта во Владивостоке показали, что санитарное состояние автобусов оставляет желать лучшего, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
Результаты проверки общественного транспорта во Владивостоке показали, что санитарное состояние автобусов оставляет желать лучшего, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
Об этом заявил начальник управления транспорта городской администрации Сергей Цыбулин. На рабочей встрече с руководителями
Участникам совещания показали снимки, сделанные во время проверок — мусор в салонах, грязные сиденья, а также ржавчина на корпусах.
«Автобусы должны быть чистыми, чтобы в них было приятно ездить. Они должны работать строго по расписанию и соблюдать правила дорожного движения. Это те мелочи, по которым и складывается впечатление о качестве услуг, — отметил Сергей Цыбулин. — К сожалению, на сегодняшний день санитарное состояние городского общественного транспорта я удовлетворительным назвать не могу».
«Владивосток — лицо Приморья. Здесь проживают свыше 600 тысяч человек, ежегодно наш город посещают сотни тысяч туристов. У нас проходят различные мероприятия международного уровня. Качество работы общественного транспорта должно соответствовать статусу города, — отметил Сергей Цыбулин. — Если наши замечания не будут устранены, будем с недобросовестными
На сегодняшний день во Владивостоке работают 14 автотранспортных предприятий, занятых перевозкой пассажиров. Масштабная проверка их деятельности проходит по поручению главы города Виталия Веркеенко.
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