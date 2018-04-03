Бизнес и тарифы в Приморье: компромисс все ближе

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Вице-губернатор Татьяна Казанцева отметила, что с начала года тарифы на электроэнергию для юридических лиц на территории Приморского края снижены на 5−10% в зависимости от категории потребления и потребляемой мощности.

«Фактически уже в январе цена на электроэнергию на киловатт в час составила 5,83 рубля. Это снижение на 9% по сравнению со вторым полугодием 2017 года. Для сравнения — в Амурской области такой тариф составляет 6,44 рубля», — обозначила заместитель главы региона.

Тарифы для крупных промышленных потребителей, в зависимости от типа потребляемого напряжения — высокого, среднего или низкого, — в Приморье ниже, чем в других субъектах Дальнего Востока. По категории «среднее напряжение» тариф в Приморье снижен на 7%, по категории «низкое потребление» с мощностью потребления до 150 киловатт — на 12%, что также является самым низким показателем на территории ДФО.

Татьяна Казанцева добавила, что постановлением Правительства РФ закреплены шесть ценовых категорий потребления электроэнергии для юридических лиц. Предприятие может заключить договор на соответствующую ценовую категорию, где будут установлены условия потребления, пиковая нагрузка и другие параметры. В случае невыполнения этих условий перед ресурсоснабжающей организацией, предприятию грозит штраф, что, в свою очередь, может повлиять на увеличение платежей за электроэнергию.

Напомним, в Приморье ведется системная работа по снижению тарифов для бизнеса. Ранее Андрей Тарасенко достиг договоренности с руководством компании «Русгидро» о взаимодействии при модернизации электрических станций в регионе. Среди проектов, которые планируется реализовать на территории Приморья, — реконструкция Артемовской ТЭЦ, завершение модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Кроме того, запланирован проект по строительству ветроэнергетической станции общей мощностью 600 киловатт и дизельной станции мощностью до 2 мегаватт на острове Попова.