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08:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермская таможня перечислила в федеральный бюджет 2,3 млрд рублей

В марте 2018 года Пермская таможня перечислила в бюджет РФ 879,9 млн руб., из этой суммы доля импорта составила 813,5 млн руб., экспорта — 53 млн руб., иных платежей — 13,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в первом квартале 2018 года Пермская таможня перечислила в бюджет страны 2,3 млрд руб., из которых — импорт составил 2,2 млрд руб., экспорт — 90,2 млн руб., иные платежи — 39,6 млн руб.

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