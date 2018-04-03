Пермская таможня перечислила в федеральный бюджет 2,3 млрд рублей
В марте 2018 года Пермская таможня перечислила в бюджет РФ 879,9 млн руб., из этой суммы доля импорта составила 813,5 млн руб., экспорта — 53 млн руб., иных платежей — 13,4 млн руб. Об этом сообщает
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