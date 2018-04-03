Узбекистан и Афганистан обсудили увеличение объемов интернет-трафика
Стороны рассмотрели также перспективы увеличения объемов международного телефонного трафика между сетями операторов связи двух стран.
Стороны рассмотрели также перспективы увеличения объемов международного телефонного трафика между сетями операторов связи двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев встретился с коллегой из Афганистана Шахзадом Гул Арьеби, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере связи. Об этом сообщает
По данным
«Стороны подчеркнули, что расширение взаимодействия в области телекоммуникаций и информационных технологий позволит укрепить региональное сотрудничество», — говорится в сообщении.
По итогам переговоров, достигнута договоренность о подготовке проектов соответствующих двусторонних документов.
Ранее заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олимжон Умаров сообщил журналистам, что узбекская сторона планирует до конца 2018 года подписать соглашения по продаже и аренде
По его словам, высокая цена на доступ к интернету в республике объясняется отсутствием конкурентной среды. В настоящий момент основные
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