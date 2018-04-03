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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Казани открылся новый рейс в Ростов-на-Дону

Из Казани 2 апреля открылся новый рейс в Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Он появился как раз в преддверии ЧМ-2018 и будет пользоваться спросом. Ведь и Казань и Ростов-на-Дону принимают матчи мундиаля.

Первый рейс встретили в праздничной обстановке. Первый пассажир, прошедший регистрацию на рейс, получил сертификат на бесплатный перелет по любому из маршрутов, выполняемых авиаперевозчиком.

— Казань как направление выбрана после оценки спроса, уже вначале продаж виден всплеск интереса у пассажиров. Также открытие рейса стало возможно благодаря государственной программе субсидирования развития региональных перевозок, — прокомментировал гендиректор авиакомпании-перевозчика Павел Екжанов.

Самолеты будут летать три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Казани в 19:05 с прибытием в Ростов-на-Дону в 21:00. Вылет из Ростова-на-Дону в 16:00, посадка в аэропорту Казани в 18:05. Время в пути около двух часов.

Время в Ростове-на-Дону совпадает с московским.

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