Из Казани открылся новый рейс в Ростов-на-Дону
Из Казани 2 апреля открылся новый рейс в
Из Казани 2 апреля открылся новый рейс в
Он появился как раз в преддверии ЧМ-2018 и будет пользоваться спросом. Ведь и Казань и
Первый рейс встретили в праздничной обстановке. Первый пассажир, прошедший регистрацию на рейс, получил сертификат на бесплатный перелет по любому из маршрутов, выполняемых авиаперевозчиком.
— Казань как направление выбрана после оценки спроса, уже вначале продаж виден всплеск интереса у пассажиров. Также открытие рейса стало возможно благодаря государственной программе субсидирования развития региональных перевозок, — прокомментировал гендиректор
Самолеты будут летать три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Казани в 19:05 с прибытием в
Время в
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