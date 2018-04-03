Трамвайная сеть до Петергофа обойдется в 10 млрд рублей
В ближайшее время состоится конкурс инвесторов, на котором определится подрядчик.
В ближайшее время состоится конкурс инвесторов, на котором определится подрядчик.
Трамвайная сеть до Петергофа обойдется в 10 млрд рублей.
Председатель комитета по инвестициям города Ирина Бабюк рассказала, что на этой неделе власти объявят конкурс инвесторов. На нем и определится подрядчик, который займется строительством скоростной трамвайной сети. Власти
Сейчас самый удобный способ добраться до Петергофа — это электричка, следующая с Балтийского вокзала.
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