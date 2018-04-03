Трамвайная сеть до Петергофа обойдется в 10 млрд рублей.

Председатель комитета по инвестициям города Ирина Бабюк рассказала, что на этой неделе власти объявят конкурс инвесторов. На нем и определится подрядчик, который займется строительством скоростной трамвайной сети. Власти Санкт-Петербурга готовы потратить на новый транспорт 10 млрд рублей.