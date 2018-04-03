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3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести сертификацию органической продукции и ее производства, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Сергей Литвин.

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Законопроект принят в первом чтении 2 апреля на открытии весенней сессии Палаты представителей. «Предлагается ввести сертификацию органической продукции и процессов ее производства. Она будет проводиться на соответствие требованиям к органической продукции, установленным в государственных стандартах, а также требованиям к процессам производства органической продукции, содержащимся в технических кодексах установившейся практики», — рассказал Сергей Литвин. Заниматься этой работой будут органы, аккредитованные на проведение сертификации в данной области. По ее результатам заявителю будет выдаваться сертификат соответствия. На произведенную органическую продукцию будет наноситься знак «Органический продукт». Образец, описание и порядок его нанесения будет определяться Госкомитетом по стандартизации.

«Принятие закона будет способствовать дальнейшему повышению международного престижа Беларуси как страны с высокой степенью инновационной восприимчивости, претендующей на мировые достижения в экономике, науке и культуре. Он даст начало и определит направления развития природных и экономических условий для производства органических продуктов в Беларуси», — убежден Сергей Литвин.

Производство органической продукции предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы. «Развитие этой отрасли поспособствует обеспечению продовольственной безопасности страны, открытию новых возможностей для торговли такой продукцией с другими государствами мира», — подчеркнул он.

При этом парламентарий уточнил, что переход к органическому земледелию не может быть ежесекундным. Для очистки почв и модернизации производства понадобится переходный период, который займет не менее трех лет. «В результате мы получим производство пищевых продуктов с высокой степенью безопасности для здоровья человека, что особенно важно, так как органические продукты способствуют снижению распространения раковых клеток, повышению иммунитета. Люди с органическим рационом реже страдают от аллергии и желудочных заболеваний», — пояснил депутат.

Комментируя в целом перспективы производства органической продукции, Сергей Литвин обратил внимание, что это один из способов снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей химически синтезированных удобрений, средств защиты растений, ретардантов, ветеринарных препаратов и других вредных веществ.

Сейчас органическое сельское хозяйство развивается в большинстве стран мира, которые создают соответствующие национальные законы и сертифицирующие системы. Экологическую продукцию выпускают в 179 государствах, во всем мире насчитывается более 700 тыс. производителей. В настоящее время органическая продукция на мировом рынке занимает 7−10% от общего объема производства сельхозпродукции.

Что касается нормативного регулирования, то 87 стран имеют собственные законы, в 17 они находятся в процессе разработки, 20 государств имеют соответствующие стандарты. Так, в России проект закона о биоорганическом земледелии внесен в Государственную думу. Ранее аналогичный документ действовал на региональном уровне. Подобные законы действуют в Армении, Казахстане, Молдове, Таджикистане, Украине. В 2014 году в СНГ на заседании Межпарламентской ассамблеи был принят модельный закон «Об экологическом агропроизводстве».