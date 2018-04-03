Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Соцсети восхитила красота дочери Дмитрия Тарасова
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Лолита пришла на шоу Урганта в пиджаке цвета фуксии
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Скончался Сергей Мавроди
13:02 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси планируется ввести сертификацию органической продукции и ее производства

Законопроект принят в первом чтении 2 апреля на открытии весенней сессии Палаты представителей.

Источник: БЕЛТА

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести сертификацию органической продукции и ее производства, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Сергей Литвин.

Читайте также
Лукашенко требует повышения продуктивности в молочном скотоводстве

Законопроект принят в первом чтении 2 апреля на открытии весенней сессии Палаты представителей. «Предлагается ввести сертификацию органической продукции и процессов ее производства. Она будет проводиться на соответствие требованиям к органической продукции, установленным в государственных стандартах, а также требованиям к процессам производства органической продукции, содержащимся в технических кодексах установившейся практики», — рассказал Сергей Литвин. Заниматься этой работой будут органы, аккредитованные на проведение сертификации в данной области. По ее результатам заявителю будет выдаваться сертификат соответствия. На произведенную органическую продукцию будет наноситься знак «Органический продукт». Образец, описание и порядок его нанесения будет определяться Госкомитетом по стандартизации.

«Принятие закона будет способствовать дальнейшему повышению международного престижа Беларуси как страны с высокой степенью инновационной восприимчивости, претендующей на мировые достижения в экономике, науке и культуре. Он даст начало и определит направления развития природных и экономических условий для производства органических продуктов в Беларуси», — убежден Сергей Литвин.

Производство органической продукции предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы. «Развитие этой отрасли поспособствует обеспечению продовольственной безопасности страны, открытию новых возможностей для торговли такой продукцией с другими государствами мира», — подчеркнул он.

При этом парламентарий уточнил, что переход к органическому земледелию не может быть ежесекундным. Для очистки почв и модернизации производства понадобится переходный период, который займет не менее трех лет. «В результате мы получим производство пищевых продуктов с высокой степенью безопасности для здоровья человека, что особенно важно, так как органические продукты способствуют снижению распространения раковых клеток, повышению иммунитета. Люди с органическим рационом реже страдают от аллергии и желудочных заболеваний», — пояснил депутат.

Комментируя в целом перспективы производства органической продукции, Сергей Литвин обратил внимание, что это один из способов снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей химически синтезированных удобрений, средств защиты растений, ретардантов, ветеринарных препаратов и других вредных веществ.

Сейчас органическое сельское хозяйство развивается в большинстве стран мира, которые создают соответствующие национальные законы и сертифицирующие системы. Экологическую продукцию выпускают в 179 государствах, во всем мире насчитывается более 700 тыс. производителей. В настоящее время органическая продукция на мировом рынке занимает 7−10% от общего объема производства сельхозпродукции.

Что касается нормативного регулирования, то 87 стран имеют собственные законы, в 17 они находятся в процессе разработки, 20 государств имеют соответствующие стандарты. Так, в России проект закона о биоорганическом земледелии внесен в Государственную думу. Ранее аналогичный документ действовал на региональном уровне. Подобные законы действуют в Армении, Казахстане, Молдове, Таджикистане, Украине. В 2014 году в СНГ на заседании Межпарламентской ассамблеи был принят модельный закон «Об экологическом агропроизводстве».

В Беларуси сначала была разработана концепция законопроекта «О производстве и обращении органической продукции», которая была одобрена Президентом. Сам проект закона создавала рабочая группа из числа представителей заинтересованных государственных органов. Они обобщили мировую практику развития органического земледелия, изучили опыт СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья, Евразийского союза. В основу документа легли наиболее успешные подходы и механизмы организации производства и обращения органической продукции.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Лучшие фото БЕЛТА в марте
Названа неожиданная польза социальных сетей
СК показал высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего ТЦ
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Зачем Трамп пригласил Путина в Белый дом
СМИ узнали о «секретном банковском счете» дочери Скрипаля
«Газпром» нашел способ обхода санкций для «Северного потока-2»
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 5,7 млн человек
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
Китайцы начинают продажи быстрого (и роскошного) внедорожника 25 апреля в Китае стартуют продажи гибридного кроссовера WEY P8, который уже попался в объективы китайских автожурналистов
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Особняк в Великобритании можно выиграть в лотерею
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь