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19:22 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперты: мировая экономика может обвалиться «в любой момент»

Глобальная экономика показывает «признаки замедления». И это еще — «оптимистичный сценарий», предупреждают эксперты Saxo Bank. Алармистский же сценарий, свидетельствующий о завершении восстановительного цикла, выглядит так: в любой момент «может рвануть» — и повторится кризисный 2008 год. Причем, с какого сектора экономики начнется обвал рынков, неизвестно. Но если торговая война между США и Китаем перейдет в реальную фазу, это будет началом конца.

Источник: Reuters

Все больше признаков того, что глобальный экономический рост, возможно, уже достиг своего пика. А дальше — только вниз. На это указывают эксперты Saxo Bank.

«В конце 2017 года появилась общая концепция “синхронного глобального роста/стимулирования экономики”. Прошел один квартал, и теперь аналитики начинают понимать, что синхронного глобального роста не происходит», — говорится в прогнозе. Это заметно на примере экономик Китая, а также США и Евросоюза.

«В Китае началось замедление, когда в начале 2017 года кредитный импульс стал ослабевать. В настоящее время он составляет минус 2,11%», — пишет в прогнозе Кристофер Дембик, глава отдела исследований в сфере макроэкономики и финансовых рынков Saxo Bank. Эксперт имеет в виду снижение объема именно государственных инвестиций в экономику.

По его мнению, такое уменьшение доли заемных средств в китайской экономике было спланировано заранее и в дальнейшем будет контролироваться заместитилем председателя КНР Ваном Цишанем. «Он является близким соратником председателя Си Цзиньпина и его компетентность не вызывает сомнений, однако процесс уменьшения доли заемных средств может в любой момент привести к дестабилизации за Великой китайской стеной», — пишет эксперт.

Наиболее уязвимый сектор китайской экономики — недвижимость. В последние годы сектор рос за счет чрезмерного объема кредитов, субсидируемых государством. Цены на жилье в Китае на три четверти зависят от доступности кредитов, а кредитование сектора со стороны государства сокращается.

«Китаю будет сложно снизить цены на жилье и избежать при этом обвала рынка, который может ослабить всю банковскую и финансовую систему», — отмечает эксперт.
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Снижение налогов не принесло эффекта

Экономические перспективы в другой части света тоже не радужные. Вероятность того, что налоговая реформа президента Трампа приведет к существенному экономическому подъему, невелика, отмечают эксперты Saxo Bank. «Вряд ли ВВП США в первом квартале достигнет хорошего уровня: в начале года в секторе товаров длительного пользования и розничной торговле начался спад, и до сих пор непонятно, как новые налоговые обязательства могут привести к росту», — говорится в прогнозе.

Единственная надежда — быстрый рост производительности, что, по объективным причинам, маловероятно. Многие ключевые показатели — ослабление кредитного импульса, замедлившийся, но пока не отрицательный рост объемов коммерческих и промышленных кредитов и сглаживание кривой доходности свидетельствуют о том, что США близки к завершению экономического цикла, резюмируют эксперты.

Но самый неприятный сюрприз, по мнению аналитиков, это еврозона. Последние данные Markit и Еврокомиссии, по-видимому, свидетельствуют о том, что темп экономического роста здесь стабилизировался.

«Еврозона по-прежнему слишком сильно зависит от экспорта, а уровень спроса здесь остается слишком низким. Кризис в еврозоне еще далек от завершения: при анализе торгового баланса Испании и Италии очевидно, что улучшение в основном обеспечивается за счет более высокого спроса за пределами еврозоны и ослабления валюты», — считают эксперты Saxo Bank.

Геополитика — худшее из всех зол

Значительная часть прогноза посвящена проблеме протекционизма. В марте Индекс геополитических рисков Saxo Bank достиг месячного максимума, начиная с 2003 года, когда началась война в Ираке. Индекс геополитических рисков (GPR) основан на количестве связанных с геополитическими рисками статей, обнародованных в 11 национальных и международных газетах в течение каждого месяца. Индекс рассчитывается, как доля от общего количества новостных статей.

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«Инвесторы уходят с фондовых рынков, отдавая предпочтение более надежным объектам капиталовложений, например, золоту. Фондовые рынки в наибольшей степени зависят от международной торговли, из-за чего японский индекс Nikkei, например, резко обвалился», — пишут эксперты.

Впрочем, эксперты признают, что реальные протекционистские меры со стороны США, способные разозлить Пекин, пока не принимаются. Со своей стороны, Китай также не заинтересован в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин укрепил свою власть, но ему необходим экономический рост в стране. Маловероятно, что он захочет «дестабилизации финансовых рынков в результате войны против американского доллара».

Хотя, например, организовать на китайских подразделениях GM или Boeing санитарно-гигиенические проверки, которые бы значительно повлияли на производство американских компаний, затем закрыть предприятие на пару недель или дольше, китайцы могут.

Этого достаточно для того, чтобы карточный домик глобальной экономики посыпался, намекают эксперты.

Итоговая часть прогноза: центральным банкам развитых стран становится все сложнее контролировать ситуацию на фоне снижения темпов роста в ключевых странах. Любое потрясение на рынке, которое может сначала показаться незначительным, может спровоцировать падение фондовой конъюнктуры. «По мнению все большего числа инвесторов, этот сценарий реализуется в ближайшее время. Вопрос заключается только в том, что станет причиной?» — резюмируют эксперты.

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Алармисты против оптимистов: 1:1

Прогнозы международных финансовых институтов оптимизма тоже не добавляют. Они не выглядят алармистскими, но крен в сторону возможного торможения заметен. Похоже, глобальный экономический рост действительно замедляется. А прогноз Saxo Bank именно об этом. Хотя в прогнозе, например, Всемирного банка на текущий год говорится, что глобальная экономика, расширится на 3,1% в 2018 году по сравнению с 3% подъемом в 2017-м, приблизившись или достигнув полного потенциала роста со времен Великой рецессии 2008 года.

Но затем темпы глобального экономического роста, как ожидается, снова понизятся до 3% в 2019 году и до 2,9% в 2020-м.

Аналогичные алгоритмы — стагнация — отмечаются и на развивающихся рынках: 4,5% в 2018 году и в среднем 4,7% в 2019 и 2020 годах. Рост ВВП развитых экономик и вовсе замедлится до 2,2% в 2018 году с 2,3% в 2017 году, поскольку центробанки постепенно отказываются от мягкой денежно-кредитной политики, а уровень инвестиций стабилизируется.

Прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оптимистичнее: глобальная экономика будет расти в текущем году на уровне 3,9%. Это самый высокий с 2011 года показатель.

Прогноз ОЭСР для США повышен до 2,9% на 2018 год, но снижен до 2,8% на 2019-й.

По мнению ОЭСР, в еврозоне однозначно наблюдается замедление экономического роста. ОЭСР снизила первоначальный прогноз на 0,2 процентных пункта. Таким образом, в 2018 году экономика еврозоны вырастет на 2,3%, а в следующем — на 2,1%. Прогноз для экономики ФРГ повышен, но фактически крупнейшая экономика ЕС топчется на месте. В текущем году она вырастет на 2,4% вместо предполагаемых ранее 2,3%.

Банк Goldman Sachs считает, что в 2018 году ВВП в развитых странах увеличится на 2,4%, однако в 2019 году он замедлятся до 2%.

Состояние российской экономики подтверждает намеки на приостановление роста. По прогнозу ОЭСР, по итогам 2018 года рост ВВП России может составить 1,8% вместо предполагавшихся в ноябре 1,9%. Ожидания относительно 2019 года оставлены на прежнем уровне, но они ниже текущего года — 1,5%. Главный экономист российского офиса Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский говорит, что его прогноз жестче, чем у других. В этом году экономика России вырастет только на 1,5%, в следующем будут только хуже — на 1,2%.

Всемирный банк, наоборот, улучшил прогноз роста ВВП России в 2018 году — с 1,4% до 1,7%. Но объясняется это ростом цен на нефть во второй половине прошлого года.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова говорит, что «если судить по финансовым рынкам, по их состоянию, нет такого ощущения, что экономический рост останавливается. Скорее, наоборот. И это видно и по США и по еврозоне».

«Если ФРС США ужесточает монетарную политику, то это свидетельствует о восстановлении роста. В Германии потребительский спрос оказался лучше прогноза. А уж про проблемы с недвижимостью в Китае известно много лет, и ничего страшного не происходит. Да, торговые войны настораживают, но пока это можно расценить, как игру мускулами», — говорит Орлова.

Если отталкиваться от допущения, что Трамп будет действовать последовательно и в торговых спорах придерживаться прежней тактики «давить, но договариваться», и все ограничится отдельными локальными стычками, то говорить о завершении цикла подъема мировой экономики не придется, отмечает Станислав Вернер, глава аналитического департамента Dominion.

«Но есть риск, что ведущие ЦБ мира могут перегнуть палку в борьбе с подающей признаки жизни инфляцией и задушить ускорение экономики, однако эффект этого, по всей видимости, проявит себя не так уж и скоро. 2018 год обещает быть как минимум не хуже 2017-го», — считает Вернер.

Угрозы резких спадов нет, пока по крайней мере сохраняются шансы на преодоление торговых разногласий между США и Китаем, отмечает Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade. По его мнению, мировая экономика продолжает рост. А замедление темпов роста — еще не повод для паники.

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