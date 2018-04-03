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13:13 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону рассказали о субсидиях пострадавшим при пожаре в августе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр — РИА Новости. Администрация Ростова-на-Дону распределит субсидии на новое жильё среди 390 пострадавших от крупного пожара в историческом центре города, которые обратились с соответствующим заявлением, сообщил в ходе заседания гордумы директор департамента координации строительства и перспективного развития города Андрей Дикун.

Источник: РИА Новости

В середине ноября прошлого года сообщалось, что порядка 260 миллионов рублей субсидий выделено правительством РФ на поддержку погорельцев. Из областного и городского бюджетов на приобретение и строительство жилья выделили еще около 131,2 миллиона рублей.

«В администрацию города поступило 182 заявления о предоставлении соцвыплат, это 390 человек. Всего рассмотрено 159 заявлений (346 человек), распределены средства 139 семьям, это 300 человек, на общую сумму 280 миллионов рублей. По состоянию на 2 апреля, 47 семей (105 человек) уже приобрели жильё, 93 семьи (195 человек) подбирают себе жильё… У нас последнее заседание состоится 4 апреля, все оставшиеся субсидии мы распределим. С момента распределения субсидии гражданам даётся 3 месяца на подбор жилья», — пояснил Дикун, добавив, что процесс покупки жилья погорельцами должен завершиться ориентировочно в начале июля.

Он добавил, что 20 обратившихся с заявлениями на субсидию семей получили отказы, так как имеют иное жильё для проживания, помимо сгоревшего на Театральном спуске.

Пожар произошел 21 августа 2017 года в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены более 100 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. Площадь пожара составила около 10 тысяч квадратных метров. После разбора завалов было найдено тело одного погибшего.

После пожара 163 объекта из 250 обследованных были признаны непригодными для проживания. Власти города сообщили, что не разрешат восстановление сгоревших домов, так как эта территория не предназначена для частного строительства — ее планируют очистить от сгоревших объектов, а после изменений в генплане и выкупа у жителей земельных участков построить в районе Театрального спуска социальные объекты и дороги.

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