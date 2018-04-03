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13:09 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининграда готовы потратить 2,7 млн рублей на ремонт наб. Трибуца

Администрация Калининграда выделяет 2,7 млн рублей на ремонт набережной Трибуца. Итоги торгов в понедельник были опубликованы на портале госзакупок.

Согласно извещению, деньги должны пойти на «работы по восстановлению разрушенных и пришедших в негодность в ходе эксплуатации покрытия, подпорных стен, скамеек и урн». Заказ должен быть выполнен до 11 мая 2018 года.

Тендер выиграла компания «Акила». Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 3,5 млн рублей.

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