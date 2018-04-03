Селян дополнительно поддержат 500 миллионами рублей

3 апреля руководитель региона провел внеочередное заседание правительства, на котором были приняты изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области на 2015−2020 годы». Это было необходимо в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета — полмиллиарда рублей.
Средства помогут сельхозпроизводителям компенсировать снижение цен на зерно и успешно провести весенне-полевые работы. Согласно принятой методике, размер субсидий зависит от доли посевной площади конкретного производителя.
Неожиданно откровенный разговор о проблемах села и претензиях к работе местной власти района и сельсоветов сложился в январе у Андрея Травникова с аграриями Баганского района. Врио губернатора внимательно их выслушал и заверил, что возьмет ситуацию под личный контроль.
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