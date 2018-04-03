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13:06 (мск), источник: VN.ru

Селян дополнительно поддержат 500 миллионами рублей

Правительство Новосибирской области утвердило методику распределения дополнительных 500 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета для господдержки АПК по поручению врио губернатора Андрея Травникова.

3 апреля руководитель региона провел внеочередное заседание правительства, на котором были приняты изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области на 2015−2020 годы». Это было необходимо в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета — полмиллиарда рублей.

Средства помогут сельхозпроизводителям компенсировать снижение цен на зерно и успешно провести весенне-полевые работы. Согласно принятой методике, размер субсидий зависит от доли посевной площади конкретного производителя.

Неожиданно откровенный разговор о проблемах села и претензиях к работе местной власти района и сельсоветов сложился в январе у Андрея Травникова с аграриями Баганского района. Врио губернатора внимательно их выслушал и заверил, что возьмет ситуацию под личный контроль.

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