Трасса Пермь-Екатеринбург частично останется без освещения
На федеральной трассе
На федеральной трассе
Отключение будет произведено
Во время ремонта на магистрали будет действовать ограничение скорости до 90 км/ч.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и учитывать информацию об отключении света на магистрали при планировании маршрута.
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