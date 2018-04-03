Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

Источник: РИА "Новости"

Документ предполагает, что возврат денег за неиспользованные невозвратные билеты будет осуществляться только в случае внезапной смерти, болезни или травмы пассажира или едущего с ним члена семьи, либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами.

На перевозчика возлагается обязанность до продажи билета убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения как возвратного, так и невозвратного билета.