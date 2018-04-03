Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.
Документ предполагает, что возврат денег за неиспользованные невозвратные билеты будет осуществляться только в случае внезапной смерти, болезни или травмы пассажира или едущего с ним члена семьи, либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами.
На перевозчика возлагается обязанность до продажи билета убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения как возвратного, так и невозвратного билета.
Закон, если его одобрит Совет федерации и подпишет президент России, вступит в силу с 1 января 2019 года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.