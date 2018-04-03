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15:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

До начала лета в Ростове отремонтируют 28 зданий

До 1 июня в Ростове отремонтируют 28 зданий. Как сообщили на заседании городской думы, речь идет о реставрации фасадов и кровли.

Это часть запланированной работы к чемпионату мира по футболу. В прошлом году подобный ремонт провели на 65 объектах города. Это ветхие здания в донской столице, фасады которых находились в аварийном состоянии. На эти цели потратили больше 432 миллионов рублей.

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