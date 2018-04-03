До начала лета в Ростове отремонтируют 28 зданий
До 1 июня в Ростове отремонтируют 28 зданий. Как сообщили на заседании городской думы, речь идет о реставрации фасадов и кровли.
До 1 июня в Ростове отремонтируют 28 зданий. Как сообщили на заседании городской думы, речь идет о реставрации фасадов и кровли.
Это часть запланированной работы к чемпионату мира по футболу. В прошлом году подобный ремонт провели на 65 объектах города. Это ветхие здания в донской столице, фасады которых находились в аварийном состоянии. На эти цели потратили больше 432 миллионов рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.