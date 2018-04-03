Десять новых медучреждений построят в Башкирии до 2020 года

Правительство Башкирии в ближайшие 2,5 года планирует направить на развитие сети медицинских учреждений около 14 млрд рублей. Об этом глава республики Рустэм Хамитов сообщил сегодня на медицинском форуме.

«Мы начинаем новую программу по строительству объектов здравоохранения. Стройки значимые, большие. Они потребуют порядка 13−14 млрд рублей в ближайшие 2,5 года», — сказал Рустэм Хамитов.

В частности, отметил Рустэм Хамитов, речь идет о строительстве новых корпусов Республиканского онкологическом центра, Республиканского кардиоцентра, детских поликлиник в Дюртюлях и Туймазах, хирургических корпусов в Октябрьском и Учалах, зданий новых поликлиник в Республиканской больнице имени Куватова и в Бирске, новых корпусов Республиканской инфекционной больницы и родильного дома № 3, а также некоторых объектов образования.