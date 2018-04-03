Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Мужчина потратил четверть века на поиски дочери
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Киркоров, Рудковская и Бондарчук на вручении премии в Москве
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
«Ак Барс» в овертайме победил «Трактор» и повел 3-0 в серии
Нет места жалости. Бьорндален ушел из спорта
Киркоров, Рудковская и Бондарчук на вручении премии в Москве
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Скончался Сергей Мавроди
20:59 (мск), источник: АиФ Уфа

Десять новых медучреждений построят в Башкирии до 2020 года

На это будет направлено около 14 млрд рублей.

Правительство Башкирии в ближайшие 2,5 года планирует направить на развитие сети медицинских учреждений около 14 млрд рублей. Об этом глава республики Рустэм Хамитов сообщил сегодня на медицинском форуме.

«Мы начинаем новую программу по строительству объектов здравоохранения. Стройки значимые, большие. Они потребуют порядка 13−14 млрд рублей в ближайшие 2,5 года», — сказал Рустэм Хамитов.

В частности, отметил Рустэм Хамитов, речь идет о строительстве новых корпусов Республиканского онкологическом центра, Республиканского кардиоцентра, детских поликлиник в Дюртюлях и Туймазах, хирургических корпусов в Октябрьском и Учалах, зданий новых поликлиник в Республиканской больнице имени Куватова и в Бирске, новых корпусов Республиканской инфекционной больницы и родильного дома № 3, а также некоторых объектов образования.

По словам главы, стройки значимые, в течение ближайших 2,5 лет на их финансирование будет направлено около 13−14 млрд рублей. Источник финансирования — поступление от прибыли нефтяной компании. Средства уже получены. Рустэм Хамитов заверил, что власти сделают все возможное, чтобы республика сделала качественный скачок в системе здравоохранения и образования.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы доступны для мошенников? Тест
Происхождение «Новичка» выясняли не ученые, а власти Британии
Трещина может расколоть Африку на два континента (видео)
Эксперты: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для радаров РФ
Путин сообщил о возможном производстве "Новичка" в 20 странах
В США вынесли первый приговор в рамках «российского дела»
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь