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18:25 (мск), источник: ТАСС

«Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой» по увеличению доли в НМТП

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), но сохраняет интерес к увеличению доли. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель трубопроводной монополии Игорь Демин.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с последними событиями “Транснефть” приостановила переговоры с группой “Сумма”. При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта. На данный момент мы видим свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта. 13 апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. В сложившейся ситуации “Транснефть” вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства», — сказал он.

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Относительно распространяемой информации о предполагаемой сумме сделки в $1,8 млрд, Демин заявил, что «эта цифра родилась в богатом воображении людей, незнакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки».

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей.

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Все трое отказались признать свою вину.

Совет директоров «Транснефти» 19 марта поручил завершить переговоры с группой «Сумма» по покупке доли в Новороссийском морском торговом порту. В повестку дня заседания были включены вопросы о расширении деятельности «Транснефти» в НМТП и одобрении сделки на сумму свыше 100 млрд рублей. Глава «Транснефти» Николай Токарев 1 марта сообщал ТАСС, что «Транснефть» планирует закрыть сделку по выкупу доли группы «Сумма» в НМТП через один-полтора месяца.

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В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство структуры «Транснефти» о получении контроля над НМТП. «Транснефть» получила разрешение на приобретение 50% голосующих акций компании Omirico Limited, сообщалось в материалах ФАС.

В настоящее время 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат «Транснефти» и группе «Сумма» Зиявудина Магомедова. Отдельно «Транснефть» через «дочку» («Транснефть-Сервис») контролирует еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%, еще 20% акций — у Росимущества, 5,3% находятся в управлении РЖД. Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО «НМТП», ООО «Приморский торговый порт», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ЗАО «СФП».

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