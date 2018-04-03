«Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой» по увеличению доли в НМТП

Источник: РИА "Новости"

«В связи с последними событиями “Транснефть” приостановила переговоры с группой “Сумма”. При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта. На данный момент мы видим свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта. 13 апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. В сложившейся ситуации “Транснефть” вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства», — сказал он.

Относительно распространяемой информации о предполагаемой сумме сделки в $1,8 млрд, Демин заявил, что «эта цифра родилась в богатом воображении людей, незнакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки».

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей.

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Все трое отказались признать свою вину.

Совет директоров «Транснефти» 19 марта поручил завершить переговоры с группой «Сумма» по покупке доли в Новороссийском морском торговом порту. В повестку дня заседания были включены вопросы о расширении деятельности «Транснефти» в НМТП и одобрении сделки на сумму свыше 100 млрд рублей. Глава «Транснефти» Николай Токарев 1 марта сообщал ТАСС, что «Транснефть» планирует закрыть сделку по выкупу доли группы «Сумма» в НМТП через один-полтора месяца.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство структуры «Транснефти» о получении контроля над НМТП. «Транснефть» получила разрешение на приобретение 50% голосующих акций компании Omirico Limited, сообщалось в материалах ФАС.