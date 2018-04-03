Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Назван лучший автомобиль в мире
Какими выросли дети-звезды «Ералаша»
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: новую фотографию Волочковой назвали "пошлостью"
Пять мощных взрывов машин прогремели в Хабаровске
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
19:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Россия и ОПЕК не будут сокращать добычу годами

Долгосрочное сотрудничество будет касаться обмена информацией.

Источник: Reuters

Долгосрочное сотрудничество России и ОПЕК, о формате которого стороны сейчас ведут переговоры, не будет заключаться в сокращении добычи нефти, а в основном будет касаться обмена информацией, сообщил министр энергетики Александр Новак. По словам министра, нефтедобывающие страны должны выработать новые механизмы сотрудничества, которые пока не определены. Эксперт отмечает, что варианты дополнительной координации между ОПЕК и Россией ограничены, как и их эффективность.

Читайте также
Россия впервые не выполнила сделку с ОПЕК

Россия рассматривает разные сценарии сотрудничества с ОПЕК в перспективе 10−20 лет, заявил глава Минэнерго Александр Новак. «Мы сейчас думаем над форматом взаимоотношений, который включал бы в себя и возможности мониторинга рынка, обмена информацией, при необходимости — реализации совместных действий», — сказал он.

По словам господина Новака, конкретный документ, фиксирующий эти намерения, пока не создан. Сейчас участники рынка вырабатывают общий подход к совместной работе. Министр подчеркнул, что консультации проходят с представителями Саудовской Аравии на уровне профильных ведомств.

Глава по стратегии Argus Media в Евразии Вячеслав Мищенко отметил, что вряд ли главные нефтедобывающие страны будут делиться друг с другом чувствительной информацией. «Есть сведения об актуальной добыче или ближайших планах по разработке месторождений, которые и так известны и доступны. Если речь идет о механизме формирования цен, эти данные никто раскрывать не будет», — уверен эксперт.

Читайте также
Нефть и политика: как Россия захватывала рынок черного золота при Путине

В рамках соглашения ОПЕК+, которое действует пока до конца 2018 года, Россия совместно со странами ОПЕК сокращает добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года. В июне будет обсуждаться возможное продление договора. Все будет зависеть от ситуации на рынке, уточнил Александр Новак. По его словам, замыкаться только на этом сценарии нельзя. «Есть разные форматы взаимодействия, в том числе встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК на какой-то периодичной основе. Может быть, это какие-нибудь дополнительные форматы в виде какой-то организации, которая могла бы взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК», — отметил министр.

Замещать ОПЕК смысла нет, уверен Вячеслав Мищенко: «Неочевидна необходимость создания новой структуры, повторяющей ОПЕК. Если же у нее будет другой функционал, то не ясно, чьи интересы — производителей или всего глобального рынка — организация будет представлять». Он также сомневается, что в возможную новую структуру могут войти представители других важных игроков, прежде всего США, которые сейчас вошли в число крупнейших производителей нефти в мире, а также Китая — крупнейшего импортера этого топлива.

Анна Пестерева

Справка
Нефть, доллар, рубль: как на них влияет повышение базовой ставки ФРС

Американский регулятор снова повысил базовую процентную ставку. Чем объясняется подобная монетарная политика?

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Губернаторам каких регионов позволено больше, чем другим
Россияне собрали более 300 млн рублей для пострадавших в Кемерово
Происхождение «Новичка» выясняли не ученые, а власти Британии
Трещина может расколоть Африку на два континента (видео)
Эксперты: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для радаров РФ
В США вынесли первый приговор в рамках «российского дела»
Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Saxo Bank: мировая экономика может обвалиться «в любой момент»
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь