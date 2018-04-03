Россия и ОПЕК не будут сокращать добычу годами

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Долгосрочное сотрудничество России и ОПЕК, о формате которого стороны сейчас ведут переговоры, не будет заключаться в сокращении добычи нефти, а в основном будет касаться обмена информацией, сообщил министр энергетики Александр Новак. По словам министра, нефтедобывающие страны должны выработать новые механизмы сотрудничества, которые пока не определены. Эксперт отмечает, что варианты дополнительной координации между ОПЕК и Россией ограничены, как и их эффективность.

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Россия рассматривает разные сценарии сотрудничества с ОПЕК в перспективе 10−20 лет, заявил глава Минэнерго Александр Новак. «Мы сейчас думаем над форматом взаимоотношений, который включал бы в себя и возможности мониторинга рынка, обмена информацией, при необходимости — реализации совместных действий», — сказал он.

По словам господина Новака, конкретный документ, фиксирующий эти намерения, пока не создан. Сейчас участники рынка вырабатывают общий подход к совместной работе. Министр подчеркнул, что консультации проходят с представителями Саудовской Аравии на уровне профильных ведомств.

Глава по стратегии Argus Media в Евразии Вячеслав Мищенко отметил, что вряд ли главные нефтедобывающие страны будут делиться друг с другом чувствительной информацией. «Есть сведения об актуальной добыче или ближайших планах по разработке месторождений, которые и так известны и доступны. Если речь идет о механизме формирования цен, эти данные никто раскрывать не будет», — уверен эксперт.

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В рамках соглашения ОПЕК+, которое действует пока до конца 2018 года, Россия совместно со странами ОПЕК сокращает добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года. В июне будет обсуждаться возможное продление договора. Все будет зависеть от ситуации на рынке, уточнил Александр Новак. По его словам, замыкаться только на этом сценарии нельзя. «Есть разные форматы взаимодействия, в том числе встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК на какой-то периодичной основе. Может быть, это какие-нибудь дополнительные форматы в виде какой-то организации, которая могла бы взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК», — отметил министр.

Замещать ОПЕК смысла нет, уверен Вячеслав Мищенко: «Неочевидна необходимость создания новой структуры, повторяющей ОПЕК. Если же у нее будет другой функционал, то не ясно, чьи интересы — производителей или всего глобального рынка — организация будет представлять». Он также сомневается, что в возможную новую структуру могут войти представители других важных игроков, прежде всего США, которые сейчас вошли в число крупнейших производителей нефти в мире, а также Китая — крупнейшего импортера этого топлива.