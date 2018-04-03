Казанский авиазавод передал Минобороны РФ ракетоносец Ту-22МЗ
Казанский авиационный завод передал в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России
Казанский авиационный завод передал в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России
Отмечается, что на
Справка
Ту-22М3 был принят на вооружение в 1989 году. Это дальний многорежимный
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.