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18:26 (мск), источник: АиФ Казань

Казанский авиазавод передал Минобороны РФ ракетоносец Ту-22МЗ

Казанский авиационный завод передал в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после контрольно-восстановительных работ, сообщается на сайте ПАО «Туполев».

Отмечается, что на летно-испытательной станции завода на ракетоносце успешно проведены все наземные и летные испытания. После выполнения ознакомительного полёта Ту-22М3 перелетел к месту базирования.

Справка

Ту-22М3 был принят на вооружение в 1989 году. Это дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.

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