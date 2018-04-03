Казанский авиазавод передал Минобороны РФ ракетоносец Ту-22МЗ

Отмечается, что на летно-испытательной станции завода на ракетоносце успешно проведены все наземные и летные испытания. После выполнения ознакомительного полёта Ту-22М3 перелетел к месту базирования.

Ту-22М3 был принят на вооружение в 1989 году. Это дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.