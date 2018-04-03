С 4 апреля в Беларуси снова дорожает топливо
С 4 апреля 2018 года цены на автомобильное топливо поднимутся на 1 копейку. Это уже шестое подорожание с начала года.
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С 4 апреля 2018 года цены на автомобильное топливо поднимутся на 1 копейку. Это уже шестое подорожание с начала года.
Автомобильный бензин и дизельное топливо с 4 апреля подорожают в среднем на 0,75 процента, сообщает
Таким образом, цена за литр будет следующей:
Последний раз цены на топливо повышались 30 марта.
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