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18:22 (мск), источник: Ежедневник.by

С 4 апреля в Беларуси снова дорожает топливо

С 4 апреля 2018 года цены на автомобильное топливо поднимутся на 1 копейку. Это уже шестое подорожание с начала года.

Источник: Ежедневник.by

Автомобильный бензин и дизельное топливо с 4 апреля подорожают в среднем на 0,75 процента, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Таким образом, цена за литр будет следующей:

  • АИ-92-К5-Евро — 1,26 рубля;
  • АИ-95-К5-Евро — 1,34 рубля;
  • АИ-98-К5-Евро — 1,55 рубля;
  • ДТ — 1,37рубля.

Последний раз цены на топливо повышались 30 марта.

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