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18:08 (мск), источник: СуперОмск

Стали известны зарплаты в департаменте культуры Омска

Внезапную стратегическую информацию раскрыл директор департамента культуры Омска Владимир Шалак на комитете по социальным вопросам в горсовете, во вторник, 3 апреля.

Источник: Reuters

В ответ на очередную порцию критики на необоснованные траты в ведомстве он разразился монологом.

Из высказывания главы ведомства присутствующие поняли, что рядовой сотрудник депкультуры получает 23 тысячи рублей в месяц.

«Департамент культуры — самый маленький департамент, а ответственность огромная. Ко мне приходят люди с высшим образованием: “Можно к вам устроиться главным специалистом? Вакансию видел”. Я говорю о зарплате, и мне отвечают: “У, я думал, вы получаете, как в коммерческих структурах”. И уходят, — в красках описал Шалак. — У нас главные специалисты по 23 тысячи получают. В департаменте все почти люди с двумя высшими образованиями и с такой зарплатой сидят».

Тем самым директор депкультуры отбил у депутатов охоту критиковать небольшой бюджет ведомства.

В то же время сам Владимир Шалак указал доходы за 2016 год в размере 1,809 млн рублей. Это зарплата и пенсия чиновника. Выходит 150 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что 66-летний Владимир Шалак возглавляет депкультуры Омска с июля 2012 года.

Департамент культуры — самый маленький департамент, но у нас огромная ответственность. Ко мне приходят и спрашивают: «Можно к вам устроиться главным специалистом? Я вакансию видел». Когда я говорю о зарплате, мне говорят: «Ууу, а я думал, у вас платят, как в коммерческих структурах». А у нас.

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